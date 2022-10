Esteban Carril presenta en #DCA a Martín Landaluce: "Es un premio para él"

Gijón respira tenis. Llega la gran semana. El ATP 250 de Gijón arranca mañana en sus rondas previas, dejando ya para el lunes el arranque del cuadro principal. El el mismo estará Martín Landaluce. Tiene 16 años de edad y es la gran promesa del tenis nacional, teniendo en cuenta que Carlos Alcaraz ya es una realidad. Viene de ganar el Us Open junior. Esteban Carril es asturiano y es su entrenador. Nos descubre a Landaluce en Deportes COPE Asturias.

Landaluce ha gozado de la última invitación de la que disponía el Gijón Open, incorporándos así al cuadro definitivo: "Ha sido un gran premio para él por tener un año fabuloso. Ha sido un año muy bueno. Es muy joven y entrar al cuadro final es un premio extraordinario. Está muy ilusionado. Lo afronta con muchísima ilusión y con todas las ganas de aprender. Está todo por hacer y todo por aprender".

Su irrupción está llamando la atención, y esta considerada una de las grandes promesas del tenis nacional: "Hay mucha gente mirándole con buenos ojos. Sobre todo por su actitud y madurez. Tiene un tenis muy ofensivo con un gran saque y buenos golpes de fondo. A día de hoy está en un momento muy bueno y nos toca protegerlo y estimularlo para que siga en la misma línea".

La experiencia será dificultosa no obstante para él, ya que se enfrentará ya a tenistas del circuito profesional: "Se va a encontrar con situaciones a las que no está acostumbrado. Aquí la pelota siempre vuelve y haciéndote daño. Él está acostumbrado a ser él el que hace daño y que provoca situaciones complicadas. Lo importante es que lo afronte con valentía y que use sus armas. El resultado va a ser bueno si se parte de esa base".

Carril ya ha podido estar en el Palacio de Deportes, antes de que Gijón acoja un evento que llenará la ciudad: "Hay mucho color rojo, que me gusta mucho. Es muy bonito que haya tanto tenis por aquí. La semana va a ser espectacular. Gijón va a acoger bien seguro al tenis. Estoy con mucha ilusión y con mucha expectativa de que salga bien. Ojalá se mantenga en los próximos años".