"No me esperaba jugar tanto, estoy feliz por la confianza del entrenador"

Con 21 partidos a sus espaldas en la presente temporada, Javi Mier se ha convertido, por derecho propio, en el jugador revelación de este Real Oviedo. El canterano azul, que cuenta con dorsal del Vetusta pero que es a todos los efectos jugador del primer equipo, se ha ganado la confianza de Ziganda y ha convencido al técnico navarro. Javi Mier valora un año especial en Deportes COPE Asturias.

"No me lo creo. Estoy muy feliz por la confianza que me está dando el cuerpo técnico. Creo que es fruto de mi trabajo diario", reconoce el joven centrocampista. Javi Mier no se esperaba "contar tanto para el entrenador, pero soy una persona trabajadora. Me marco retos ambiciosos. Tenía el reto de convencer al entrenador en pretemporada y se está dando", explica. En verano tuvo que tomar la determinación de mantener el dorsal del Vetusta por si no contaba con la participación suficiente en el primer plantel. "Soy joven, pensaba en jugar. Si tuviera dorsal del primer equipo, no tendría posibilidad de bajar al filial a jugar. Parece ser que tomé la decisión correcta", asume.

Javi Mier echa la vista atrás y repasa su debut con el primer equipo, en enero de 2020. "Fue un poco amargo. Acabé contento por debutar con el primer equipo, el club de mi casa, fue en el Tartiere, el Día de Reyes... Aunque el empate no me dejó con un buen sabor de boca", rememora. Aquel fue su único partido con público en el estadio carbayón. "Ojalá se pueda repetir, que la pandemia se arregle lo antes posible y que el Tartiere esté como el día del Málaga. Es un lujo contar con nuestra afición. Nos daría un plus", asegura.

El entrenador, José Ángel Ziganda, ha destacado en varias ocasiones la polivalencia del centrocampista, pero Javi Mier tiene claras sus preferencias. "Me desenvuelvo bien en varias posiciones. En juveniles jugué de lateral; en el Vetusta de central, de mediocentro, mediapunta, hasta de delantero... Mi posición ideal es el doble pivote. En pista jugaba de cierre. Fui evolucionando y los entrenadores fueron viendo que tenía cualidades para actuar en distintas posiciones", reconoce.

Javi Mier trata de aprender a cada momento de los más veteranos dentro del vestuario, pero en quien más se fija es en Sergio Tejera. "Es una persona que me ayuda mucho en el día a día. Estoy encantado con él. Es un lujo tener un compañero así, un capitán como él", explica.

El canterano lamenta no estar compartiendo la experiencia en el primer equipo con su hermano gemelo, Jorge, que juega como lateral en el Vetusta. "Jorge y yo tenemos una relación de uña y carne. Él tuvo mala suerte. Las lesiones no le permitieron jugar todo lo que él quiere. Estoy convencido de que tiene el mismo potencial o más que yo. Ahora empezará a jugar y va a demostrar que está capacitado para jugar en el primer equipo", admite. De hecho, Jorge debutó antes que él con la primera plantilla carbayona, en la temporada 2018-19. "No se trata de que sea una carrera. Somos gemelos, pero cada uno llevará su camino. Cuando debutó Jorge, yo me puse muy contento y cuando yo debuté, él se alegró como el que más", explica. Los dos gemelos siempre han estado muy unidos y su parecido físico genera confusión, no solamente entre los aficionados, sino en la propia familia. "Nos confunden hasta nuestros padres. Tenemos el peinado parecido y les cuesta".

En una entrevista en Deportes COPE Asturias, el seleccionador sub-21, Luis de la Fuente, aseguró que seguían de cerca las evoluciones de Javi Mier. "Sería un sueño tremendo. Aunque es algo en lo que no pienso. Quiero seguir día a día en el equipo de mi casa, lo primero, para que el entrenador siga confiando en mí. Luego, la llamada de la selección, puede venir o no, pero no es algo en lo que pienso", apunta.

Con contrato hasta 2023, a Javi Mier le gustaría continuar muchas temporadas en el primer equipo carbayón. "Como alguien de Oviedo, de la casa, que mamó este escudo desde que nació, me gustaría seguir aquí toda la vida". Aunque eso sí, el hecho de ser un jugador de la primera plantilla no le ha cambiado la vida. "Sigo siendo la misma persona", concluye.