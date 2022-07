Elías Israel en #DCA: "Los clubes quieren vivir de su historia pero viven de los presupuestos"

Tras el regreso de México de Alejandro Irarragorri, David Guerra pasa a ser la cabeza visible del Sporting en Gijón. Periodista de 39 años, se formó en COPE Ávila y luego trabajó en Punto Radio, donde coincidió con Elías Israel. Hemos hablado con el director de SportYou y habitual comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE sobre el nuevo director general del Sporting en Deportes COPE Asturias.

"Trabajamos juntos hacia el año 2007. Empecé a trabajar en el equipo de Pedrerol, en Punto Radio. David era uno de los jóvenes que despuntaban de aquella redacción, en la que también estaban Rodrigo Fáez o Quim Domenech. Había muchos y muy buenos jóvenes y entre ellos estaba David Guerra", cuenta Elías.

Recuerda Elías que era un hombre con un gran sentido de la responsabilidad. "Presentó el Tiempo de Juego de Punto Radio. Le recuerdo como alguien responsable, pausado y analítico. No era de los fiesteros, que había muchos en esa redacción (risas). Despuntaba en el terreno analítico. Cualquier tarea que le entregaras a David, sabías que iba a responder bien", afirma.

Elías reconoce que le había perdido la pista a su ex compañero, en su periplo por EE.UU. "Me sorprendió verlo en ese puesto pero me alegró muchísimo. Digo que el Sporting está en buenas manos porque sé como trabaja. Es alguien absolutamente responsable y que entiende muy bien los sentimientos que hay en el fútbol. Conoce bien el fútbol español para saber lo que es el Sporting y lo que supone esa ciudad. Es complicado el reto porque a veces se nos olvida que los clubes quieren vivir de su historia pero viven de los presupuestos. El del Sporting puede que no sea el más importante, pero David es un gran gestor y creo que hará un gran trabajo en el Sporting".

Por último, dio su opinión sobre la entrevista a Alejandro Irarragorri, dueño y presidente del Sporting, en El Partidazo de COPE. "Me pareció sensato y no me dio la sensación de vendemotos. Su postura es realista y sensata. ¿Que tenga más clubes de fútbol? Más que debatible, me parece un buen aval. No creo que el debate sea a qué club le va a poner más acento. Sabe que no hay escaparate como el fútbol español y en este caso el Sporting. Tendrá que estabilizar la economía del Sporting. Hay que decirle a la gente que el presupuesto del Sporting no es de los grandes. La gente pedirá fichar a grandes jugadores, por eso hay que explicarle el tema de los presupuestos. Es importante no prometer lo que no puedes cumplir", sentencia.