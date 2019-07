Egea busca el gol

Sergio Egea tiene claras las prioridades en la confección de la plantilla. El técnico del Real Oviedo busca un delantero centro que se sume al proyecto antes de iniciar la competición. Así lo ha dejado claro tras el primer partido de pretemporada ante el filial azul, que se saldó con un 0-1 para los de Javi Rozada. "En estos momentos estamos buscando el hombre gol. El que arriba, con las pocas ocasiones que hay, podamos materializarlas. Si se produce la salida de Toché, necesitamos un futbolista que acompañe a Joselu y a Ibra para tener más poderío y definición. La prioridad debería ser un nueve matador. Lo demás, a medida que pase el tiempo y vayamos trabajando, va bien. No queremos cantidad en cuanto a fichajes, queremos poquito, pero de calidad. Se está moviendo la dirección deportiva. Es lo que define la situación de un equipo en una cancha de fútbol. La definición, la tienes o no la tienes", destaca.

De este modo, el argentino se muestra "satisfecho con lo que tengo en el centro del campo y la defensa. Creo que vamos a ir a más y a competir de la forma correcta" y admite que "tenemos un plantel que está bien. De número y de calidad. No miremos mucha cantidad. Lo demás lo podemos solucionar, pero hay una parte de la cancha que no. No puedo pedirle a la dirección deportiva que lleguen cuatro. Que lleguen dos que realmente nos aporten cosas interesantes".

El entrenador realizó varias pruebas en el once inicial. "Queríamos ver a Omar por dentro, qué nos daba. Queremos darle a todos los chicos 45 minutos. Quizás nos vayamos decidiendo por el equipo que va a iniciar en La Coruña en los últimos partidos. La forma te la dan los partidos" y valora positivamente la aportación de las dos incorporaciones realizadas hasta el momento, Sangalli y Javi Fernández: "Los dos fichajes han jugado bien. Son dos futbolistas de jerarquía. Con Sangalli quise turnarlo con Omar por dentro, para ver las variables que tenemos. La banda derecha la tenemos bien ocupado. Vamos a buscar jugar un 4-4-2, cuando no tengamos la pelota será un 4-2-3-1, pero queremos llegar con gente al área", apunta.

Respecto a los futbolistas del filia, destaca que "los chicos del Vetusta compiten bien. Están fichando jugadores interesantes. Muchas veces no puedes utilizarlos a todos porque no son sub23. Se hace equilibrio entre veteranía y formación, creo que es lo correcto". Además valora el papel de Lolo González "Empezó muy bien. Se perdió parte de la semana de entrenamientos. Tengo mucha confianza en él. Nos puede dar mucho físico y mucho juego aéreo. Lolo puede aportar cosas interesantes", lo que abre las puertas a su posible continuidad en el Real Oviedo.