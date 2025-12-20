Dubasin se viste de rey por Navidad (0 - 1)

El Sporting volvió a tirar de épica para llevarse los tres puntos. Y esta vez, Dubasin cogió el testigo de Gelabert. El gol del 'pingüino' en el minuto 88' llevó el delirio a la grada visitante de Butarque y pone al Sporting en puestos de playoff.

Un arranque con dominio rojiblanco

El Sporting empezó el partido incidiendo más por la banda derecha y aprovechando las subidas de Guille Rosas para generar acercamientos hacia la portería de Soriano. Bien posicionado y robando en campo contrario, el equipo de Borja jiménez se hizo con los primeros compases del choque.

Dubasin pudo adelantar al Sporting en una transición rápida tras robo, pero en el último recorte Franquesa estuvo acertado para rebañar el cuero y mandarla a córner. En ese servicio, Corredera disparó desviado un balón que le cayó en la frontal del área.

LaLiga La afición del Sporting en el estadio de Butarque

La más clara de los primeros minutos la tendría Otero. En un saque de esquina, el colombiano se anticipó en el primer palo y obligó a Soriano a sacar un pie de reflejos para evitar el 0-1. La réplica del Leganés llegaría en un remate de Diego García tras un centro lateral de Duk. Yáñez puso el cuerpo y despejó la acción. La ocasión espoleó al Leganés, que terminó mejor la primera parte y estuvo cerca de adelantarse antes del descanso con un disparo de zurda de Juan Cruz que volvió a detener Yáñez.

un guion similar

La primera llegada tras el descanso también fue del Sporting. Soriano atajó sin problemas el disparo centrado de Nacho Martín. Los rojiblancos salieron mejor en la segunda parte liderados por un gran Gelabert. En una acción individual, el mediapunta estuvo a punto de forzar el gol en propia de Diawara tras un mal despeje.

Los minutos transcurrieron con el Sporting bien organizado y controlando las acometidas pepineras, aunque acercándose con menor asiduidad a la portería del Leganés. No fue hasta el minuto 80 cuando llegaría la ocasión más clara del Leganés. Lalo Aguilar aprovechó un hueco en la banda izquierda del Sporting y solo frente a Yáñez remató desviado.

apareció el 'pingüino'

Y cuando el partido parecía que iba a terminar como empezó, apareció Dubasin. Un gran pase al espacio de Gaspar, que acababa de entrar, dejó solo al 'pingüino' ante Soriano para hacer el 0-1. Tuvo la última el Leganés en un remate en el descuento que sacó bajo palos Curbelo.

El Sporting termina el año con 3 victorias seguidas y dormirá en puestos de playoff.