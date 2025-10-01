REAL OVIEDO
El día después de que el Oviedo asaltara Mestalla, en COPE Asturias: "Más que un punto de inflexión es una liberación"
La opinión en Deportes COPE Asturias sobre una remontada memorable de los azules en uno de los estadios históricos del fútbol español.
Pablo Acebo
Asturias - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
"Yolanda Díaz sabe más de diplomacia y de conflictos en Oriente Medio que todos los países que apoyaron el plan de Trump en Gaza juntos"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h