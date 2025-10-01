COPE
Podcasts
Deportes COPE Asturias
Deportes COPE Asturias

REAL OVIEDO

El día después de que el Oviedo asaltara Mestalla, en COPE Asturias: "Más que un punto de inflexión es una liberación"

La opinión en Deportes COPE Asturias sobre una remontada memorable de los azules en uno de los estadios históricos del fútbol español.

El portero del Oviedo (Escandell) celebra el penalti parado al Valencia
00:00
Descargar
COPE Asturias

'Tiempo de Opinión oviedista', en COPE Asturias

Pablo Acebo

Asturias - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00 H | 1 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking