Cuéllar: "Viendo como estoy a los 38 años, quiero llegar hasta los 40"

El Sporting se ha entrenado este martes en Mareo, después del empate en Huesca. El conjunto rojiiblanco volvió a dejar portería a cero, y lo hizo con Cuéllar bajo palos. El portero ha hablado hoy en sala de prensa.

Vuelta a la titularidad.

“Contento de volver al equipo, de poder ayudar desde dentro. A cualquier jugador lo que le llena volver a jugar. Lo valoro muy favorablemente porque es un premio a mi trabajo. Nos comentó la opción del cambio, que es uno más, aunque sea un puesto más. Creo que no hay que darle diferenciación al puesto de portero. Han jugado todos los compañeros y han tenido la oportunidad de jugar. El fútbol no cambia, pero sí cambian los condicionantes. Los cinco cambios posibilitan que el ritmo de juego no baje y es bueno en todos los sentidos. Tener una plantilla muy competida es bueno para todos”

Portería a cero en Huesca.

“Es cuestión de equipo. Tendemos a focalizarlo todo del centro del campo hacia atrás, pero la defensa es todas las líneas. Es intrínseco. Un equipo que crea tanto tiene que ser sólido a nivel defensivo para rentabilizar los goles que llevamos a favor. Si quieres crecer a nivel ofensivo siempre tienes que ser sólido a nivel defensivo".

¿Te descolocó no empezar como titular la temporada como terminaste la anterior?

"No, lo que uno quiere es participar. Lo que quiere uno es aportar su trabajo dentro del terreno de juego. Me faltaba hacer algo para convencer al míster, no hago un juicio de valor en la toma de decisión porque sé cómo funciona esto".

¿Hasta cuándo te ves en el Sporting? ¿Hasta cuándo te ve el club?

"No lo sé, no lo hemos hablado. Vivo día a día y me encuentro bien. Si fuera por mí, hasta donde diera. Honestamente. Sabiendo que puedo competir y que puedo aportar".

Mensaje de Abelardo de que el objetivo no es el Play Off

"El míster supongo que ha dicho que hay que vivir el día a día y no ponernos un objetivo a largo plazo. Como jugador quiero lo máximo. Quiero alcanzar y lograr lo máximo. No podemos hablar de cosas a largo plazo. Para llegar allí tienes que ser competitivo y esa solidez defensiva, y seas un equipo armado. Entiendo que ahí puedes ser un candidato serio. Simplemente estás haciendo lo correcto para llegar allí".

Dos porteros con experiencia en la plantilla

"Si hay dos porteros con experiencia, eso de ir cambiando es relativo. Es muy difícil de gestionar y por eso es tan difícil ser entrenador. Hay tan poca diferencia entre los equipos, hay muchos recursos tecnológicos para todos. Se ajusta todo tanto que hay poca diferencia. Es todo tan ajustado que hay poca diferencia. No veo inconveniente en esos cambios. Lo que haces es elevar el nivel competitivo".

Si ver a jugadores con carácter como Izquierdoz o Zarfino le frena o le contagia

"Me contagian más todavía. Llevando mi escudo, cualquier compañero es grato. Esos son los que te sujetan. Los veo firmes, los veo bien, son gente de oficio y nos hacía falta".

¿Qué le preocupa de Las Palmas?

"Preocuparme nada, ocuparme todo. Si van segundos es por algo, por méritos propios. Serán de los mejores técnicamente. Ya sabéis que los canarios juegan muy bien con balón, eso es lo que realmente destaco de Las Palmas. Es un equipo que te puede hacer un desequilibrio técnico y también táctico".

¿Te ves el año que viene en el Sporting?

"Sí, sin duda. Sabes la respuesta. Me dije a mí mismo que quería estar a los 38 al máximo nivel posible, pero viendo como estoy a los 38 quiero llegar hasta los 40. Mi mujer me presiona para que siga sin estar mucho tiempo en casa. Así que tendré que hacerle caso".

Qué ambiente percibe en el vestuario

"Veo al equipo muy bien este año. Eso hace más piña y más grupo. Aquellos jóvenes que quizá no entienden tanto. Veo hambre veo oficio, hacía falta esa garra y gente de oficio".

Si nota el cambio en el club

"Vosotros también lo habéis comprobado. Es prometedor, ilusionante. Tiene que ilusionar a todo el mundo, también al Principado. Este club y esta gente se merece eso. Creo que hacian falta esas cosas. Harán crecer al club a nivel nacional e internacional. Una pena no tener 20 años".