Las Palmas asalta El Molinón y enciende las alarmas del Sporting: siete partidos sin ganar

Derrota dolorosa del Sporting (0-1) ante el nuevo líder de Segunda: la Unión Deportiva Las Palmas. Un gol de Cali Izquierdoz en propia puerta le dio la victoria al conjunto de García Pimienta, que fue muy superior a los rojiblancos y que pudieron vencer por un margen más amplio.

El guion estuvo claro desde el principio y fue el esperado: Las Palmas con el balón y el Sporting a la expectativa esperando a salir a la contra. Muy a la expectativa el conjunto rojiblanco, que tenía menos balón de lo que había solicitado Abelardo en la rueda de prensa previa al choque. En el minuto 28 llegó el único gol del partido. Sergi Cardona cabalgó por la izquierdo, llegó a línea de fondo y su centro pegó en el Cali Izquierdoz para introducirse en la portería de Pichu Cuéllar.

El gol no cambió el transcurso del partido. El Sporting no era capaz de crear peligro y Las Palmas continuaba teniendo la posesión y el control del juego. Álvaro Jiménez pudo ampliar la ventaja con un remate al larguero y una mala salida del Sporting desde atrás también puso en bandeja el segundo para el equipo de García Pimienta. No acertaron los amarillos y se llegó con 0-1 al intermedio.

La segunda mitad comenzó con ocasiones. Una de Pejiño que se fue por encima de la portería de Cuéllar y otra de Zarfino que remató a bote pronto un gran servicio de Cote desde la izquierda. Empezó con ritmo la reanudación. Moleiro estrelló un remate en el larguero desde la frontal y Andone, incompensiblemente, tiró el rechace fuera a puerta vacía, con Cuéllar batido.

El Sporting remó contracorriente al final y, con más corazón que cabeza, a través de constantes centros laterales, cercó la portería canaria en los últimos minutos. Un cabezazo de Gragera que sacó con una buena mano Álex Domínguez. Nueva derrota de los rojiblancos que ya suman siete partidos consecutivos sin ganar.