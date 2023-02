Cristo González: "Con Abelardo nunca pasó nada, le respeto mucho"

Cristo González, delantero del Real Sporting, se sinceró en una entrevista en Deportes COPE Tenerife. El tinerfeño reconoció que su sueño es volver a vestir la camiseta del CD Tenerife."Es el club de mi isla, de mi casa. Todo el mundo que sale de Tenerife sueña con volver a vestir esos colores y el que diga que no está mintiendo. En el mercado de invierno sonó algo, pero real no hubo nada. Donde sí hubo algo fue en el verano y en el invierno anterior, donde hubo oferta del Tenerife", dijo.

También desmintió su supuesta mala relación con el 'Pitu' Abelardo. "Con el míster no pasó nada. Se especuló y se sacaron miles de noticias, pero estoy seguro de que si le preguntas a Abelardo por mí, igual que al revés, vamos a decir lo mismo. Siempre hemos hablado las cosas de forma sincera, con mucho respeto del uno al otro. Al míster lo he respetado muchísimo, por lo que es y lo que fue. Nunca pasó nada, solo que se especula y no tenemos que entrar a desmentir todo. Lo que se habla en privado son eso, conversaciones privadas. Lo respeto un montón".

Ahora, tras la llegada de Miguel Ángel Ramírez, Cristo confiesa estar encantado. "La relación es muy, muy buena. Nos entendemos, los dos somos canarios. Me está dando mucha confianza y ayudándome a sacar mi mejor versión, encontrando zonas del campo donde puedo ser importante. Estoy muy a gusto con él y aprendiendo cada día", sentenció.