Conoce los rivales de los seis equipos asturianos en la Copa del Rey

Los seis equipos asturianos ya conocen sus rivales para la primera ronda de la Copa del Rey, que se va a disputar entre el 28 y el 30 de octubre, con los horarios todavía por confirmar. Desde hoy mismo, ya se preparan en Puerto de Vega para una cita que será histórica. El modesto equipo de la Primera Asturfútbol va a recibir al Celta de Vigo, que esta temporada está disputando la Europa League.

Sorteo COPA del Rey

Los bombos también han deparado un derbi entre equipos asturianos. En su regreso a la Copa, el Caudal Deportivo vivirá un partido especial ante el Sporting, que en la pasada noche anunciaba la destitución de su entrenador, Asier Garitano, y que no atraviesa un buen momento en la temporada. Además, habrá otro duelo entre gallegos y asturianos, es el que van a protagonizar en O Couto el Oviedo y el Ourense CF de Primera Federación.

Por su parte, el representante asturiano en la Primera Federación, el Avilés, visitará al Real Ávila de Segunda Federación, y el Langreo, al que se le sigue resistiendo la primera victoria de la temporada, se medirá al Racing de Ferrol, que durante el curso pasado militó en Segunda División.