Copa del rey

Conoce los rivales de los seis equipos asturianos en la Copa del Rey

Las eliminatorias, a partido único, se disputarán entre el 28 y el 30 de octubre.

Puerto de Vega

Federación Riojana de Fútbol

Puerto de Vega

Pablo Acebo

Asturias - Publicado el

Los seis equipos asturianos ya conocen sus rivales para la primera ronda de la Copa del Rey, que se va a disputar entre el 28 y el 30 de octubre, con los horarios todavía por confirmar. Desde hoy mismo, ya se preparan en Puerto de Vega para una cita que será histórica. El modesto equipo de la Primera Asturfútbol va a recibir al Celta de Vigo, que esta temporada está disputando la Europa League. 

Sorteo COPA del Rey

Los bombos también han deparado un derbi entre equipos asturianos. En su regreso a la Copa, el Caudal Deportivo vivirá un partido especial ante el Sporting, que en la pasada noche anunciaba la destitución de su entrenador, Asier Garitano, y que no atraviesa un buen momento en la temporada. Además, habrá otro duelo entre gallegos y asturianos, es el que van a protagonizar en O Couto el Oviedo y el Ourense CF de Primera Federación.

Por su parte, el representante asturiano en la Primera Federación, el Avilés, visitará al Real Ávila de Segunda Federación, y el Langreo, al que se le sigue resistiendo la primera victoria de la temporada, se medirá al Racing de Ferrol, que durante el curso pasado militó en Segunda División. 

