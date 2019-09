COPE Asturias ha emitido este domingo en directo la comparecencia de los dirigentes del Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere. Jorge Menéndez Vallina y Joaquín del Olmo (junto a ellos han estado Javi Rozada y Saúl Berjón) han analizado la grave crisis azul y han respondido las preguntas de los periodistas. En la rueda de prensa, los responsables de la gestión del Oviedo han mostrado su preocupación por el momento deportivo. "Tranquilidad y unión", ha concluido Del Olmo.

"Entiendo que la gente se queje, llevamos dos puntos, cómo no se va a quejar", ha afirmado Vallina. "El equipo ha dado un cambio interesante en los dos últimos partidos. Ahora hay que buscar durar los 90 minutos con el mismo ritmo", ha explicado Del Olmo. El asesor del Grupo Carso ha respondido también sobre los cánticos contra su persona en el partido frente al Elche: "No es grato. Siempre doy la cara, aunque se diga que no. Hablo con mucha gente de la grada. Esto es fútbol, tengo que asumirlo. Claro que aceptamos las críticas".

Del Olmo ha reconocido que tiene que salir más en los medios para dar explicaciones. Sobre el máximo accionista, el asesor mexicano ha explicado que "Arturo está muy preocupado, encima de todo". "Es el que más nos aprieta, el que más 'lata' nos da", ha enfatizado.

Además, en la programación especial del Tiempo de Juego Asturias, los periodistas Carlos Llamas, Pepe Pérez, Ramón Julio García y Alfonso Suárez han analizado la rueda de prensa.