Carrión y la recta final: "Llega el momento de la verdad"

¿Ha sido diferente la semana en Play Off?

"No. Me he sentido igual y el equipo ha entrenado bien igual. Contentos por la victoria y desde que acabó el partido de Elche ya notaba las ganas del equipo de que llegara el domingo. Tenemos ganas de seguir. Mejor estar así, pero no tiene una importancia vital. Tenemos que seguir para mantener esa posición o mejorarla".

¿Cómo ha ido la semana a nivel de molestias?

"Dubasin está perfecto, Luismi llegará al partido y con Camarasa hay perspectiva de que esté disponible el domingo".

¿Hay pensamiento de ascenso directo?

"Desde siempre hemos intentado mirar lo que tenemos delante para poder alcanzarlo. Eso no tiene porqué cambiar. Estamos en los últimos diez partidos y lo único que está en nuestra cabeza es el Mirandés. Es un buen equipo, con gente buena y tenemos que ganar. Y queremos ganar. Y que la consecuencia sea mejorar en la clasificación. No cambia mucho el mensaje que transmito desde que llegué".

Mirandés y parte baja de la tabla

"Da igual contra quien juegues. Todos saben que puede ser su última oportunidad, que cada punto puede ser definitivo... Hay un montón de partidos contra equipos de abajo que cuesta ganarles mucho. En Alcorcón no fuimos capaces. Llega el momento de la verdad para nosotros también y tenemos que hacer buenos partidos para conseguir puntos. Intentaremos hacerlo bien para ganar".

¿Cómo ves la pelea por arriba?

"Durante toda la liga hemos visto que está todo muy igualado y cualquiera puede ganar a cualquiera. No hay ningún equipo descolgado ni por abajo ni por arriba y eso hace que sea complicado. Pensamos en el rival que nos toca, no mucho más allá".

¿Pides personalidad a los jugadores?

"Cuando a nivel mental estás bien y fuerte. Y estás positivo y con energía, lo demás pasa a un segundo plano. Ahora llega ese momento de ser fuerte. Sobreponerse en los partidos cuando se compliquen las cosas. Y empujar todo lo que podamos para ir mejorando".

¿Puede influir el ambiente que se está generando?

"Esperamos lo que tuvimos hasta ahora. Cuando tienes éxito te sientes bien y si vas de la mano de la gente, mil veces mejor. Y sentimos que la gente está encima. Esto no es jugadores, cuerpo técnico... Esto es de todos. Y nos sentimos muy acompañados. Y eso ayuda".

Estilo en Elche

"Lo importante es hacer lo que te lleve a poder ganar de una forma más sencilla. Nunca está por encima ni el ego de los entrenadores ni el del jugador. Lo importante es hacer lo que es mejor para ganar. El equipo hace lo que se le pide y tenemos que seguir. Si somos capaces de dominar y de que en el partido pase lo que nosotros queremos, será más fácil ganar. El otro día también buscábamos eso".

¿Cómo ves al Mirandés?

"El partido de ida nos tiene que servir de ejemplo. Un equipo que hace bien las cosas, que está bien trabajado. Últimamente tiene problemas en las áreas, pero tiene gente arriba buena, que va a llegar a Primera. Intentaremos ser más verticales que en la ida".

Siempre que Masca es titular, el Oviedo no pierde...

"Me lo recuerda él (risas). Es más superstición que estadística. Intento poner al que creo que está mejor. Si ha pasado eso será porque hace bien las cosas y porque los que salen aprovechan ese trabajo".

¿En qué te basas para decidir quién juega?

"Una mezcla. El que esté mejor y lo que nos pueda ofrecer el rival. Tenemos la suerte de tener varias opciones".

¿Crees que Paulino aporta más en segundas partes? ¿Cómo entiende un jugador que aporta más jugando menos?

"A un jugador como Paulino encima (risas). Yo creo que aporta igual. Jugando de inicio también ha hecho buenos partidos. Luego ha tenido pequeñas lesiones. Tenemos la suerte de que cuando ha entrado desde el banquillo ha sido decisivo. Todos quieren jugar de inicio. Él es especial y más todavía. Lo que quiero es que si no juega de inicio intenten mejorar el equipo cuando salgan. Y a día de hoy así está siendo".

¿Te esperabas que Millán aportase tan pronto?

"Sí. Es un tío muy fuerte. Sales de la lesión o para abajo o para arriba. Él ha salido para arriba. No está al cien por cien. Tiene que olvidar como era antes y ahora. Pero mentalmente ahora es mucho mejor de lo que era antes".

¿Tienes preferencia en el Leganés - Espanyol?

"Que gane el Oviedo. Siempre hablas de los demás resultados. Pero siempre decimos lo mismo. Si nosotros ganamos seguro que nos acercamos a algún equipo".