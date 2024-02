Carrión y el momento del Oviedo: "Tenemos hambre de mejora y nos vemos capaces de todo"

El Real Oviedo se encuentra a las puertas de la visita al José Zorilla. Este viernes (20:30 horas) el equipo de Luis Carrión visita al Real Valladolid con el objetivo de asaltar los puestos de playoff de ascenso. Si gana el Oviedo, terminará la jornada entre los seis primeros clasificados.

Convocatoria y rueda de prensa de Carrión

La convocatoria del Real Oviedo para el encuentro ante el Burgos contó con una gran novedad: la presencia de Luis Millán en la lista después de seis meses de lesión. Se 'rompió' en pretemporada, en México, a finales de julio. Vuelve en esta jornada 28 de LaLiga Hypermotion para ayudar al Oviedo a conseguir el objetivo del playoff en este tramo final de campeonato.

Resaca de la victoria ante el Burgos. "Con tranquilidad. Hicimos un buen partido, pero no es nada definitivo. Lo mismo para cuando perdermos. Con ganas de mañana y llevarnos los tres puntos".

¿Fue el mejor partido de la temporada? "No hay mucha diferencia entre lo del Burgos y lo de El Molinón. Nos costó contra un equipo cerrado en Gijón. Entiendo que este camino nos puede hacer ganar más que perder".

Su camino en el banquillo comenzó con una derrota contra el Valladolid. "Esa derrota a largo plazo fue buena. Cuando le puse el vídeo a los jugadores, vi buenas llegadas, vi dominar al Valladolid. Tenemos ganas de ganar allí y superarlos en la clasificación. Estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo".

Ganas de entrar en el playoff. "Queremos vernos en la jornada 42. Ojalá entremos ya y no salgamos nunca. Creo que vamos en un camino ascendente y espero que en Valladolid sigamos ese camino. Queremos seguir así hasta el final".

Evolución del equipo a lo largo de la temporada. "Somos fuertes y estamos bien, pero podemos estar mejor. Esto tiene que ir evolucionando. Ahora hacemos cosas que nos permiten ganar, pero al final de temporada vamos a tener que hacer más. El equipo tiene hambre de mejora y se ve capaz de todo".

Vuelta de Colombatto. "Es una suerte porque el otro día el equipo estuvo bien y ahora recuperamos gente. Eso hace que en la segunda parte pueden salir buenos jugadores".

Mejor versión de Colombatto. "Juega mejor cuando tiene algo más de libertad para llegar y cuando puede saltar a la presión sabiendo que tiene alguien detrás. Lo del mediocentro defensivo es un poco 'mito'. Puedes jugar con dos mediocentros que tengan capacidad de balón y a la vez que corran. Todos están en esa línea y tengo que elegir lo que es mejor".

Alex Millán. "Creo que está ya para ayudar al equipo. Estamos valorando meterlo. Falta un entreno y veremos, pero ya se lo he dicho: cuando empiece a jugar no va a estar al 100%. Tiene muchas ganas, tiene hambre y el equipo necesita ese tipo de gente. Se lo vi desde el primer día que llegue. Hay que premiar eso también".

¿Qué puede aportar Álex Millán? "Lo primero, que está loco por jugar. Tiene movilidad, tiene gol, capacidad de asociarse. Es un buen delantero".

Titularidad de Alemao. "Naturalidad. Y ellos también lo llevan así. Me gusta que un jugador, cuando no juega, se enfade. Todos somos importantes. El otro día marcó Bastón al salir, otros días marca Alemao o Masca".

Santi Cazorla y su estado físico. "Lo visteis todos. Puede jugar en cualquier equipo del mundo. Está bien físicamente, es un jugador más del equipo. Puede estar en cualquier partido, en cualquier momento. Es que te digo esto y me da vergüenza. ¡Cómo no va a estar si es el mejor! Valoramos cada encuentro".

Paulino de la Fuente. "La semana que viene creo que ya puede estar. Mañana en Valladolid no estará".

¿Planteamiento similar al del Burgos? "El Valladolid es diferente al Burgos. Contra el Burgos vimos que podíamos tener superioridad en el centro del campo, pero el Valladolid es diferente. Queremos ir allí a hacer el mayor daño posible. Hemos visto un montón de partidos suyos y esperamos hacer daño".

Valladolid. "Es un muy buen equipo, muy bien trabajado. Jugó con dos extremos en El Molinón e hizo daño. Otras veces juega con más gente por dentro. Es uno de los equipos que más me gustan de la liga. Vamos a por ellos".

¿Tienes que controlar los halagos? "Después de El Molinón salimos con rabia y eso sigue ahí, tiene que seguir hasta el final. Me costó muy poco recomponer al equipo, de hecho no lo vi ni mal. Hemos ganado y hay halagos, pero quedan quince jornadas y si no seguimos ganando nos vamos a caer de ahí".

Cálculos para llegar al playoff. "No los hago porque no sé lo que va a hacer falta. Hay que ver qué hacen los rivales. Lo que tengo claro es que una buena jornada es cuando gana el Oviedo, más allá de lo que haga el resto. Hay que trabajar y ganar".

Ganas en Valladolid es meterse en playoff. "Es un partido que, si lo ganamos, como mínimo, igualaremos goalaverage. Podemos ganar al Valladolid y después hacerlo mal y caernos. También al revés. Lo importante es estar ahí al final de liga. Tratamos de no centrarnos demasiado en los números. El equipo está centrado en el objetivo final".

Respaldo de la afición que conlleva responsabilidad. "Me responsabiliza a mí y a los jugadores. Hay gente que me ha dicho que se ha cogido día libre para ir a Valladolid. Lo vivimos en El Molinón, que creo que la gente se fue orgullosa. También en Santander, por ejemplo. Queremos celebrar con nuestra gente cuando acabe el partido".