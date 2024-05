Carolina Marín, en COPE tras el Princesa de Asturias de los Deportes: "No me salían las palabras"

El 8 de mayo del 2024 ha tenido una proagonista especial en el deporte asturiano. Carolina Marín, campeona olímpica en Rio de Janeiro 2016, ha sido proclamada Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Es la tercera mujer española que lo consigue tras Arancha Sánchez-Vicario y TeresaPerales, actual directora del jurado del Premio.

"Ni me salían las palabras", cuenta Carolina Marin en COPE

En el capítulo de este miércoles en Deportes COPE Asturias, Carolina Marín fue la gran protagonista. La flamante Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024 relató la curiosa historia de cómo se enteró que había recibido el galardón, explicó lo que supone para ella este premio y se marcó un gran objetivo: los Juegos Olímpicos de París.

Con la bandera de España tras ganar el oro en los JJ.OO de Rio de Janeiro 2016.EFE





Princesa de Asturias de los Deportes suena muy bien. "Se me ponen los pelos de punta, no te puedo decir otra cosa. Estoy feliz, emocionada, agradecida. ¿La noticia? Primero fue un susto y después vino la emoción. Estaba entrenando y no me esperaba nada, ni sabía que hoy se decidían los premiados. Ha sido todo una gran y grata sorpresa".

¿Cómo te enteras de la noticia? "Estaba haciendo gimnasio y en uno de los descansos he cogido el móvil y he visto dos llamadas de mi madre y cinco mensajes diciendo que tenía que coger el teléfono, que era muy urgente... En ese momento me temí lo peor, pensé que a algún familiar le había pasado algo. Llamé a mi madre para que me explicara lo que estaba pasando y me colgó. Justo ahí me llama un teléfono deconocido y me transmitieron la noticia. Ahí me eché a llorar, di las gracias entre lágrimas y llamé a mi madre. La llamada no duró ni cinco segundos porque no podíamos hablar ninguna de las dos (risas). Le dije que hablábamos más tarde porque ni nos salían las palabras. Estaba con mi preparador físico y le di un abrazo. Le conté que me habían dado el Princesa de Asturias y nada más, porque no me salían las palabras".

Carolina Marín entre lágrimas tras su oro olímpico.EFE





Te pilló por sorpresa como al resto de la gente. "Tenía un evento de un patrocinador y lo he tenido que cancelar. Mi vida ha cambiado de un segundo a otro en el día de hoy".

Has ganado un oro en los JJ.OO, mundiales y europeos. ¿Qué significa este galardón? "Para mí es un sueño cumplido. Hace varios años mi madre me venía preguntando por qué no gana el Premio Princesa de Asturias de los Deportes y yo le decía que muchos deportistas hacían méritos para ganarlo. De primeras ni me lo creía, ni sabía que estaba nominada. Ha sido una gran sorpresa".

¿Tu cabeza ya está en los Juegos de París? "Sin ninguna duda, es mi objetivo más importante. Quedan menos de tres meses. Voy a competir a final de mayo y principios de junio en otros torneos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Carolina tras ganar el All England.LAPRESSE





¿Es mucho volver a pedirte un oro olímpico? "No, es mi objetivo. Tú pide lo que quieras (risas). Es el objetivo que tengo desde hace tres años cuando me rompí la segunda rodilla antes de los Juegos Olímpicos de Tokio.

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA A CAROLINA MARÍN EN COPE TRAS GANAR EL PRINCESA DE ASTURIAS DE LOS DEPORTES