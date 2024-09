Calleja: "Seguimos dando pasos hacia adelante"

El Real Oviedo sumó un punto en su visita al Eldense, en un partido en el que se adelantó con un gol de Alemao, pero en el que empató el conjunto local con una acción polémica. Javi Calleja se mostró satisfecho tras el encuentro y opina que el equipo está "dando pasos hacia adelante".

Valoración del partido

"El equipo ha competido bien. La segunda parte ha sido mejor que la primera, en la que nos ha costado anticiparnos. Ellos parecía que estaban un poco más frescos. El gol puede ser discutible. Luengo no se queja si no pasa algo. Hemos competido como tocaba. En los metros finales hemos tenido ocasiones claras que no hemos tenido en otros partidos. Seguimos dando pasos hacia adelante. El equipo va a cualquier campo a mostrar la identidad que tiene y no se esconde, va a por los partidos. Sabíamos que no iba a ser fácil. El Eldense ha hecho un gran encuentro".

Dominio del balón

"La posesión creo que ha sido nuestra. Ellos han tenido momentos de juego directo y atraen esas situaciones de segunda jugada. Era clave el que las ganara. En la primera parte han mostrado estar más vivos, pero poco a poco hemos ido creciendo durante el encuentro. En la segunda parte lo teníamos bastante controlado".

Alineación

"He decidido darle continuidad al equipo del otro día rotando a Santi y metiendo a Seoane para que vaya cogiendo minutos y ritmo. Cada partido lo planteo de una manera en función de lo que haya visto y del rival. No quiere decir que vayan a jugar estos toda la Liga. Sabiendo el partido que podríamos encontrarnos, Seoane igual es un poco más intenso para las segundas jugadas. Santi lleva tres partidos seguidos de titular, cada vez está mejor y pensaba que la segunda parte podía estar más para que apareciese él".

Arbitraje

"Ha pitado lo que ha visto, no he visto mala intención. Con errores y aciertos. No ha influido en el resultado. El penalti el Eldense dirá que no, que es 'penaltito'. Para mí es justo el empate".

Empate tan rápido

"Esa ha sido la pena. Que no nos ha durado mucho y nos hemos ido con empate al descanso. Sabiendo que estaba muy parejo el partido y que teníamos que estar muy atentos a los duelos y a las segundas jugadas. La segunda parte el partido estaba más para nuestro lado que para el del Eldense".

¿Procuraba no perder?

"Puede ser una sensación. Ha habido momentos en los que el Eldense nos ha superado, parte en los que hemos sido nosotros, parte en los que no ha pasado mucho... Hemos tenido los dos ocasiones para llevarse el partido. No hemos especulado con el resultado. A seguir trabajando. Hemos jugado en un campo muy difícil y ahora a por el siguiente en casa".