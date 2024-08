Javi Calleja se rinde a Santi Cazorla: "Es el mejor jugador de la categoría y un lujo que esté aquí"

El Real Oviedo afronta la 2ª jornada de LaLiga Hypermotion tras vencer en el debut liguero en Riazor frente al Deportivo de la Coruña. Con la tranquilidad de los tres primeros puntos conseguidos, pero con la exigencia de mejorar en el juego, los azules visitan Castalia con la ilusión de volver a sumar ante un Castellón recién ascendido desde Primera RFEF.

Rueda de prensa de Javi Calleja

Estado del equipo. "Sin sustos. El único que se ha perdido partidos por molestias ha sido Costas. Colombatto empieza a entrar con el grupo y el que aún no ha podido entrenar en Seoane. El resto, ninguna novedad".

Análisis Riazor. “Cuando lo ves en directo y en vídeo las impresiones cambian. En este caso coincide. Competimos muy bien y le dimos mucho valor. El depor hizo un partido muy bueno y nosotros sin llevar la iniciativa nos adaptamos muy bien. Fuimos solidarios y tuvimos muy buena actitud. Los momentos de balón fueron de menos a más. En la primera parte tuvimos poco balón y cuando la tuvimos leímos bien. En la segunda parte manejamos mejor. La lectura es muy positiva”.

Césped Castalia. “De césped sé lo justo. No soy jardinero. No sé cómo estará. Nos choca un poco a todos que s whats puesto tan arde. No se lo que nos vamos a encontrar. Confiaremos en las personas que entienden y que dicen que es tiempo suficiente. Y que los dos podamos jugar en las mejores condiciones para que no haya lesiones y se vea un buen partido”.

Colombatto. "Llegaría muy justo. Lleva pocos días. A lo mejor debemos tener paciencia para no precipitarnos. Y que al primer partido que le toque llegue en las mejores condiciones".

Centro del campo. “Que haya buenos jugadores es buena noticia siempre. Estamos jugando con tres por dentro y no sobra ninguno. Hay jugadores que vienen de lesión… vamos a necesitar de todos”.

Cuánto le falta al equipo. “Estamos empezando y siempre es bueno mejorar ganando. Se vieron muchas cosas de lo que quiero. El adn tiene que ser el compromiso y como compite el equipo. Y sabe adaptarse a diferentes circunstancias. Tenemos que mejorar con balón, que el rival se sienta que va detrás nuestro, dominar a través del balón. Si no lo hicimos fue porque el Depor supo llevar la iniciativa. Tiene mucho valor haber competido como lo hicimos”.

Novedades en el once. “En cada posición. Hay varios jugadores que lo pueden hacer de un nivel muy alto. Hay que mentalizarse que no es jugar de inicio. Los segundos 45 tienen el mismo valor que los primeros. Un día le tocará a unos y otros a otros. Ya no hay titulares y suplentes con los cinco cambios”.

Sobre el Castellón. “Ya me enfrenté contra ellos en pretemporada y tienen un estilo muy diferente a lo que se suele ver en la categoría. Tiene un valor importante ganar los duelos, ganar a tu par, porque van mucho al hombre. A nivel o de divo tienen momentos que generan mucho estges y no deberíamos entrar a ese caos. Acumulan mucha gente delante del balón. Vamos a tener que mentalizarnos que no hay posesiones largas. Y gestionar bien cuando la tengamos”.

Adaptación. “Es una gran virtud de los equipos ganadores. Cuando puedes imponer tu juego debes hacerlo y marcar la diferencia pero cuando el partido no está como te gusta, el equipo tiene que saber adaptarse y competir. Si no acabarás sufriendo y padeciendo”.

Mercado. “Nada preocupado. Muy contento con lo que tengo y está el fútbol montado así. Hasta que no se cierre, pendientes de oportunidades”.

Chaira y ataque. "Estoy muy contento con ellos. Hay muchos jugadores que juegan por fuera que también pueden jugar como segundo delantero. Hay diferentes perfiles que se adaptan a diferentes esquemas. Luego si surge una oportunidad de incorporar a otro jugardor porque hay otra posibilidad de que nos ayude estamos abiertos".

Cazorla. "Para mí es el mejor jugador de la categoría. Viene de lesión, entrenando poco a poco y recuperándose de las molestias poco a poco. La idea es que vaya cogiendo ritmo y que pueda jugar lo máximo posible toda la temporada".

Estilo. "Nos ponemos en diferentes escenarios y el equipo trabaja para intentar que lo que entrenamos se ponga en práctica el día de los partidos. Después, durante el partido te enfrentas a un rival que el plan te lo puede cambiar. Luego hay que defender y tienes que saber hacerlo, tienes que mostrar seguridad en lo que haces. La idea es que el equipo rival se adapte más a lo nuestro que al revés. El margen d emejora está en no varias mucho la imagen de fuera de casa al Tartiere. Puede haber partidos como el de Riazor en el que teníamos preparado tener más balón, pero se convierte en una virtud. El hecho de que hayas preparado un plan y después nos adaptemos dice mucho del equipo".

Dos partidos fuera. “Sería ideal empezar con seis puntos. Ganar te da más confianza y te hace jugar más suelto y que sea más diferente. Aunque sea pronto no empiezas a dejarte puntos”.

Sobre Luengo. “Lo veo como al resto de los centrales. Al mismo nivel. Da mucha seguridad. Es un ejemplo y entrena como el que más. Siempre da el 100% y está preparadísimo. El que juegue lo va a hacer bien. Y Jaime ha demostrado que lo va a hacer bien. No me preocupa, al revés”.

¿Partido trampa? “No. Ya vimos el partido contra el Depor, que también viene de ascender. Vienen de buenas dinámicas. El Castellón viene de partidos brillantes y en Eibar hizo muy buen partido. Van a llenar el campo y siempre van a tener mucha ilusión. Iremos con la humildad necesaria”.

Sobre la categoría. “Me parece la mejor. De la Segunda de los últimos años me parece la mejor de lo que tengo experiencia. Por la categoría de los equipos, nivel de las plantillas, aficiones… Solo hay tres o cuatro que no han jugado en Primera. Los resultados de la jornada 1 ya dicen lo que es la Liga. De los que han bajado, ninguno ha ganado”.

Qué significa Cazorla. “Es de categoría superior. De los mejores que yo he conocido, incluso de los mejores del mundo. Es una referencia. Ahora está en el club de sus sueños. Ha pasado momentos muy difíciles y los ha superado. Y siempre ha sido un ejemplo en lo profesional y en lo personal. Es uno de los más queridos. Es un lujo tenerle. He sido compañero suyo y le considero un amigo. Si abres los ojos y atiendes puedes aprender mucho de lo que es un gran profesional y una excelente persona”.

¿Salidas? “Está abierta para una cosa y para la otra. Hasta que no se cierre el mercado puede pasar cualquier cosa. Si nos reforzamos y hay algún jugador que se ve con menos oportunidades no le pondré ninguna barrera. Siempre que todas las partes están de acuerdo”.

Si llega Chaira, ¿ves alguna salida? “Ya se verá. Si llega él u otro, habrá jugadores que habrá que hablar con ellos y dejarles claro su rol y dependerá si lo quieren aceptar y si es conveniente para todas las partes. Ya he vivido circunstanciaos de todo tipo. Los que estén que sepan el rol que tienen y el papel que van a ejercer. Si están dispuestos a asumirlo que continúen y si no habrá que buscar una salida”.

¿Portería rotaciones? “Puede ser que sí. Son dos grandísimos porteros. Veré por los momentos de la temporada. Lo que seguro que no me planteo es que uno va a ser intocable”.

Sobre Cardero. “Me ha convencido mucho. Tiene una calidad enorme y mucho potencial. Es humilde y trabaja y lo da todo. Quiere aprender. Se puede adaptar a diferentes posiciones y tiene claro su papel. Ojalá vaya creciendo más. Nos va a ayudar y va a estar con nosotros. Es un jugador en el que confío”.