Borja López asciende con el Ceuta a Segunda División. "Ha sido una temporada complicada, pero me gustaría seguir"

Asturias - Publicado el 14 may 2025, 21:14 - Actualizado 14 may 2025, 21:16

El central asturiano Borja López ha conseguido el ascenso a Segunda División con el Ceuta. Tras muchos meses sin equipo emprendió una nueva aventura en 'El Murube' que ha terminado en LaLiga Hypermotion.

El canterano del Sporting ha concedido una entrevista a Deportes COPE Asturias donde ha hablado de su momento personal, del ascenso y de 'su' Sporting.

¿Cómo estás? "Contento después de lo que conseguimos estos días atrás"

Más de 45 años sin que el Ceuta esté en Segunda. "Y de la forma que se produjo, con un gol en los minutos finales que hizo más épico el momento. Llevamos récord en la categoría de partidos sin perder"

¿Te ha sorprendido Ceuta? "Me sorprendió para bien. Me habían hablado bien, pero cuando llegué y vi lo feliz que era la gente, lo bien que te tratan y la pasión que hay con el Ceuta me gustó mucho. Se vive genial y es importante que el equipo salte de categoría porque da visibilidad a Ceuta".

¿Vas a seguir la próxima temporada en Segunda? "No tengo contrato, pero aún no sé si voy a seguir. Estaría encantado de poder seguir. Ha sido una temporada complicada porque llevaba siete meses sin equipo. Eso pesa y cuesta. Me costó ponerme a tono y el equipo ya iba rodado, pero en estas últimas semanas me vi muy bien entrenando, el míster me lo ha dicho. Es normal que con la racha positiva no pudiera entrar, pero espero tener minutos en estos últimos minutos".

Los jugadores del Ceuta celebran con sus seguidores el ascenso tras ganar al Fuenlabrada.

¿Cómo has vivido la temporada del Sporting? "Lo he pasado mal, como todos los sportinguistas, sufriendo un poco demás con el equipo. Son momentos de la temporada y las cosas no salieron como queríamos. Todos en el equipo saben que no ha sido una buena temporada para nadie. Quiero ver al equipo arriba peleando los puestos descenso y verlos en Primera que sería lo ideal para Gijón con el hambre que hay de ver al equipo arriba. Espero verlo".

¿Crees en el proyecto a futuro? "No estoy muy puesto en el tema y no sé exactamente como está la situación actual. Espero que el proyecto se pueda estabilizar, pero lo importante es que salgan los resultados porque eso es lo que anima a la gente. Sean unos u otros, que el proyecto sea bueno y sea lo mejor para el Sporting".