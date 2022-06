Bolo: "Gracias al Oviedo por apostar por mí; no se van a arrepentir"

Jon Pérez Bolo se ha presentado de forma oficial como nuevo entrenador del Real Oviedo. El técnico bilbaíno, que estuvo escoltado durante la rueda de prensa por Tito Blanco, director deportivo de la entidad, ha afirmado que "es una ilusión muy grande estar aquí sentado. Venimos a trabajar fuerte y duro por este club. Queremos ilusionar a la gente con nuestro trabajo”.

Ha agradecido al Real Oviedo la apuesta por su perfil. Bolo ha destacado como uno de los técnicos con más proyección de LaLiga SmartBank, consiguiendo una salvación y dos 8º puestos en las tres temporadas que ha dirigido en Segunda División. “Gracias al club por apostar por mí. No se van a arrepentir”, sentenció.

Bolo resolvió una de las incógnitas sobre su llegada. Ha firmado solo por un año, hasta junio de 2023. “He firmado un año y tenemos una cláusula para continuar más tiempo”, ha revelado. Según los objetivos que consiga en su etapa en el Real Oviedo, podría renovar de forma automática para alargar su estancia en la capital del Principado.

Sobre su propuesta futbolística, ha dicho que "vamos a intentar ilusionar a la gente siendo un equipo valiente. Queremos buscar al contrario, presionar alto”. Y mostró su preferencia por una plantilla corta teniendo en cuenta la presencia del Vetusta. “No nos gustaría tener una plantilla muy amplia. Tenemos un filial ahí también”, comentó.

En torno a las renovaciones que tiene pendientes el club, las de Borja Sánchez y Joan Femenías, también ha hablado el bilbaíno. Sobre Borja ha dicho que "es un gran jugador. Tenemos que hablar con él. Es una posibilidad muy bonita para mí poder entrenar a Borja”. Y sobre Joan Femenías el nuevo entrenador del Real Oviedo ha comentado que "es un muy buen portero que ha hecho una buena temporada. Se está hablando con él”.

Desde que ha llegado está en contacto constante con Tito Blanco para afrontar los retos que tienen el mercado para reforzar la plantilla. No ha descartado poder incorporar jugadores de la Ponferradina, su anterior club. "Habría que ver cómo se acoplan al proyecto", manifestó. En Deportes COPE Asturias hemos adelantado que Bolo tiene en mente a Sergi Enrich, delantero balear que tuvo a sus órdenes en la Ponferradina con un balance de 6 goles y 5 asistencias en 31 partidos.

No ha hablado aún con el Cuco Ziganda, su predecesor en el cargo. Ambos comparten raíces como futbolistas, criados en la cantera del Athletic Club como delanteros, y les une una buena relación. “Aún no he hablado con el Cuco, pero hablaremos porque tenemos buena relación. Quiero mantener el buen grupo humano que había en ese vestuario”, ha dicho.

No ha querido marcarse objetivos, pero sí ha a reconocido que es consciente del reto que tiene por delante. “Sé que vengo a un gran club, con una gran historia. Intentaremos mejorar la temporada pasada. Es un reto importante”.