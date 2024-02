El Ayuntamiento de Gijón dice 'no' a firmar con la FIFA sin un plan de financiación para El Molinón

Es una semana importante para el futuro de la candidatura de El Molinón a ser sede del Mundial 2030. El Ayuntamiento de Gijón tiene encima de la mesa las exigencias de la FIFA para ser sede mundialista. Unas exigencias que comprometerían al consistorio, según sus estudios, a llevar a cabo inversiones por valor de 50 millones de euros.

Para seguir recorriendo el camino de que El Molinón aspire a ser sede del Mundial 2030, el Ayuntamiento gijonés debe firmar el acuerdo con la FIFA antes de este viernes 23 de febrero. En caso contrario, si no se produce una prórroga, Asturias quedaría fuera de la carrera por el Mundial.

Las dudas del Ayuntamiento y las declaraciones de Jesús Martínez Salvador

El consistorio gijonés considera que el acuerdo que firme con la FIFA es vinculante y le comprometería a llevar a cabo unas obligaciones futuras que podrían "hipotecar" sus arcas. Por el contrario, desde el Real Sporting defienden que el acuerdo no sería vinculante y que si el Ayuntamiento no cumpliera con las exigencias de la FIFA en el futuro podría renunciar a ser sede sin ninguna penalización.





En este sentido, el portavoz del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha asegurado la voluntad del equipo de gobierno en albergar el Mundial 2030, pero no a cualquier precio. "Todavía no conocemos el resultado del estudio de impacto económico. Si damos el paso queremos darlo con responsablidad y seguridad. Lo fácil sería firmar y no meditar la decisión. Luego, si se derivan responsabilidades, quien esté que lo asuma. Y no queremos hacer eso. Queremos estar en el Mundial pero con un proyecto que no hipoteque el futuro de la ciudad", ha dicho.

Puso como ejemplo el caso de Zaragoza, que tiene un estudio de impacto económico en el que estima un retorno de más de 300 millones de euros si es sede mundialista. "Zaragoza tiene un estudio de impacto económico, pero también tiene un plan de financiación: el Real Zaragoza pondrá 40 millones de euros, el Gobierno de Aragón pondrá 40 millones de euros y el Ayuntamiento de Zaragoza pone otros 40 millones. Aquí no tenemos eso todavía".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las exigencias de la FIFA

Sobre los plazos del desemboloso de los 50 millones de euros, Martínez Salvador recordó que ser sede del Mundial conlleva más gastos. "Las exigencias de la FIFA se suman a lo que deberíamos de invertir en la reforma del estadio, que es la cuantía mayor. Es cierto que podríamos acometer la inversión de las exigencias de la FIFA en varios plazos, pero no queremos comprometer ningún servicio público. Necesitamos un plan de financiación. Queremos dar pasos decididos, pero con seguridad. ¿Qué pasaría si dentro de tres años la FIFA nos exige algo que no hemos acometido? El responsable sería el Ayuntamiento que es el que firma".

"El Molinón requiere mejores e inversión constante, pero ahora mismo está espectacular. No es de los estadios más modernos a nivel de tecnología o arquitectura, pero está bien. Si no hay Mundial pensaremos en cómo mejorarlo, pero en el presente no estaríamos hablando de una inversión tan fuerte si no es por el Mundial".

Además del Ayuntamiento, el Principado de Asturias también espera el plan de financiación del Real SPorting para involucrarse económicamente en el proyecto."Sentimos que el Principado está presente. Siempre que hemos hablado con ellos han estado al lado del proyecto, no nos hemos sentido abandonados. Lo que pasa es que están como nosotros: esperando a que el club presente el plan de financiación que se comprometieron a entregar".

ESCUCHA AQUÍ LAS DECLARACIONES DE JESÚS MARTÍNEZ SALVADOR