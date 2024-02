La aventura de un grupo de amigos de Gijón: en Seat Panda por el desierto de Marruecos

"Es un coche diseñado para ir a comprar el pan y lo metes en el desierto". Parece una locura, pero es el espíritu de la Panda Raid, un rally en el que compiten estos modelos, y también Seat Marbella, por Marruecos. Un grupo de seis amigos de Gijón se van a lanzar a la aventura. José Magarzo y Manuel Trancho son dos de ellos y cuentan cómo lo tienen planeado en Deportes COPE Asturias.

José Magarzo cumplirá su tercera edición y tiene el objetivo claro: "Acabar la prueba. En las dos ediciones anteriores no conseguí acabarla". Manuel Trancho no se pudo resistir a acompañarle. Él debuta: "Me lo pintaron tan bien... Hablamos durante muchos días de las experiencias y aventuras que no hubo manera de decir que no. El año pasado me lo propone José porque su compañero decidió hacer la prueba con su hija. Es una aventura fascinante. Un día vi cómo se desmontaba entero un motor de un Seat Panda. Llama mucho la atención y va picando el gusanillo. Nunca me había imaginado que iba a enfrentarme a este reto".





La prueba es tremendamente dura, por las características del vehículo y por todo lo que rodea a estos raids por el desierto, como reconoce Manuel: "Son coches antiguos. Tienen entre 40 y 30 años. Han sido sometidos a unas adaptaciones. Ganar una altura libre al suelo, fortalecer la suspensión, elementos de seguridad...". Manuel, ya veterano, sabe cómo va el asunto: "Te encuentras con muchísimas dificultades. El 99% se encuentran con problemas mecánicos y entra parte de la aventura. Es un coche diseñado para ir a comprar el pan y lo metes en un entorno. Los coches sufren muchísimo". Hay dos aspectos que son capitales: "Mucho calor. Y el tema de la orientación. No sabes por donde transcurre el itinerario cada día. Llevas un libro de ruta con referencias externas visuales de rumbo y de distancia y con eso te tienes que orientar. Y tienes que pasar por cuatro puntos de control al día. Brújula, sentido común e inspiración".





En esta ocasión, la aventura de estos seis gijoneses tiene un fin benéficio. Van a recaudar fondos y a dar visibilidad a la Asociación Galbán, que lucha contra el cáncer infantil.