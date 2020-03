Así ha celebrado la afición azul el 94 aniversario del Real Oviedo

Ha sido un aniversario especial, diferente. Pero ni la pandemia del nuevo coronavirus ha impedido a la afición del Real Oviedo celebrar su 94 cumpleaños. Lo ha hecho, eso sí, cumpliendo la obligación de quedarse en casa.

Pero este jueves, en Oviedo, no ha sonado el 'cumpleaños feliz'. Lo que ha sonado con más fuerza que nunca ha sido el himno del club de la capital. Los inconfundibles primeros acordes de gaita han empezado a sonar a las 19:26 horas, coincidiendo con la fecha de fundación del Real Oviedo (1926).

Junto al himno, cientos de oviedistas vestidos con la camiseta azul -como merece una celebración de este tipo- han salido a sus ventanas para empezar a entonar las primeras estrofas del himno para que, a pesar del confinamiento, Oviedo sonase en el 94 aniversario del Real Oviedo como si de un gran Carlos Tartiere se tratase: "Es Oviedo ciudad de abolengo y ha tenido siempre a galardón...". Cuando se ha completado el himno, no han faltado los aplausos y los vítores de la afición carbayona con el deseo de que el 95 aniversario sí se pueda celebrar en la calle.

