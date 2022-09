Alejandro Arribas en #DCA: "En dos años y medio en Oviedo nunca vi a Arturo Elías en persona"

Alejandro Arribas disfruta nuevamente del fútbol en México. Después de haber jugado en Pumas, vino para jugar en el Real Oviedo, y tras una abrupta salida, ha desembarcado de nuevo en el fútbol mexicano, en este caso en Juárez. Es la tercera temporada en el fútbol azteca, por lo que conoce bien también a Grupo Pachuca, y evidentemente a Carso. Arribas sigue pendiente de la actualidad del Real Oviedo, confiesa en Deportes COPE Asturias.

Tras la salida frustrada, Arribas estuvo la primera parte de la temporada en el equipo: “Desde el verano que pasó lo de Grecia, el club y yo no estábamos a gusto, no estábamos en la misma línea. Yo me quería sentir parte importante en el equipo y esos seis meses no me sentí lo importante que yo quería. Esa frialdad que había entre club y jugador fue determinante”.

Esa salida fallida fue lo que hizo que se enquistara la situación: “Ya expliqué lo que pasó en Grecia. Era una opción importante de tres temporadas y jugar en Europa y no la podía dejar pasar. Al club le venía bien porque liberaba masa salarial para otro fichaje. Estábamos en la misma línea. Cuando fui a Grecia me cambian el contrato y son otras condiciones y yo no puedo firmar esas condiciones. Entonces regreso. En ese impás el club ficha a otro jugador (Dani Calvo) y ya no estamos en la misma línea. A final de mercado me bajo el salario para ayudar al club, que eso no lo sabe nadie". Y es que no fue la única vez que el central tuvo ese gesto cuenta: "El club contaba con mi salida y tuve que regresar y no se encontró una salida. Yo quería quedarme, el club quería que me fuese. Yo me bajé el salario un 25% para echar una mano. El año anterior también me había bajado el salario otro 25%. Perdí bastante dinero, pero eso es lo de menos. Lo importante era encontrar una buena salida para todos”.

Desde la distancia ha vivido todos los cambios que ha sufrido el club en los últimos meses, con la salida de Carso y la llegada de Pachuca: “Lo que ocurría con CARSO era que la pieza importante del proyecto, que era Arturo, no estaba. Entonces cuando no estás es muy difícil. Ahora ya se ha visto, que el dueño ha estado allí, ha visto todo...Arribas sobre llos Así es muy complicado. Es muy difícil hacerse cargo desde la distancia. Al final tienes que estar involucrado”.

Sigue pendiente de la actualidad azul, y cree que con Pachuca pueden ir bien las cosas: “Sigo teniendo muchos amigos allí, hablo semanalmente con muchos, empleados y jugadores. Sigo pendiente y veo todos los partidos que puedo. Pachuca antes o después conseguirá subir a Primera División y habrá un boom. Lo están haciendo muy bien aquí en México y así se demostrará la capacidad que ellos tienen”.