"El año pasado fue duro; es reconfortante estar aquí"

David Costas ha sido elegido mejor jugador del Real Oviedo en el mes de agosto y ha hablado del momento del equipo además del suyo personal.

¿Reconforta estar en Oviedo?



"La verdad que el año pasado fue un año duro para mí. Dos empates y una victoria pero contento con mi rendimiento y con el del grupo. Muy reconfortante llegar aquí".

¿Qué significa para el vestuario la victoria frente al Huesca?

"Pues es una victoria clave. Un rival complicado y difícil. Nos hacía falta algo así. Esto nos va a ayudar a seguir mejorando y a trabajar cada día más".

Qué se siente al ser el líder de la defensa

"No creo que haya ningún líder. En este equipo trabajamos y corremos todos. Defienden desde el delantero hasta el último defensa".

Cómo se está encontrando

"Me he estado preparando para llegar de la mejor manera después de un año parado. Me siento bien físicamente y cómodo en el esquema del equipo. Muy contento".

Obeng, pichichi

"Tiene la confianza del míster ahora mismo. Con confianza hace goles, está trabajando bien. Lo da todo cuando tiene la oportunidad de jugar y los esfuerzos dan sus frutos".

Esquema con tres centrales

"En la parcela defensiva, siempre que haya un compañero más te ayuda. No trastoca los planes, es un compañero que sale al campo a ayudar".