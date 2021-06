ESCUCHA LA INFORMACIÓN Y EL ANÁLISIS HOY EN DCA.

El Real Oviedo sigue inmerso en el proceso de búsqueda del nuevo director deportivo. Desde México se ha instado a los dirigentes que están en Asturias a que den un paso adelante en esta selección para dar con un candidato que reúna experiencia y que haya ejercido un cargo de la máxima responsabilidad al frente de una dirección deportiva. Como ha contado DCA, algunos nombres barajados en los últimos diez diez no han convencido al máximo accionista, Arturo Elías. El proceso sigue en marcha, al menos hasta la próxima semana.

El periodista Heri Frade lo ha analizado todo este viernes en Deportes COPE Asturias. "Tengo la sensación de que estamos poniendo a un carpintero a hacer la compra. Un economista está yendo a las reuniones para tomar las decisiones que debe tomar alguien con grandes conocimientos de fútbol. Federico (González) es el encargado de las cuentas. A veces, da la sensación de que no hay un criterio deportivo, estoy preocupado", asegura. Frade vuelve a pedir que "se quemen todos los cartuchos sin optar por la vía fácil". Y añade: "Estoy muy despistado con este tema y se está perdiendo un tiempo muy valioso".

"Yo ya dije que había que disparar por arriba, intentarlo al menos. Creo que, de alguna forma u otra, se ha hecho. Como contamos, se reunieron en Oviedo con César Palacios. La gente del fútbol, si no habla con gente del fútbol y solo oye números, pues se extraña. De la cúpula del Oviedo, de aquí y de allá, no hay nadie reconocible como persona de fútbol. Quizá solo César Martín, pero no sé qué competencias tiene", valora Heri Frade.

"Veo normal que la persona que pone la pasta tenga un voto de calidad" en la elección del nuevo director deportivo, sostiene el periodista en Deportes COPE Asturias. "Dentro del club percibo mucho miedo a fallar. No se puede perder el tiempo, es ventaja que das a los demás".

"El Oviedo tiene que aspirar a alguien que sepa, por ejemplo, lo que es subir a Primera. Gente del fútbol te dice que estos directores deportivos con más nombre, y a los que a lo mejor no se atreven a llamar, cuando están sin trabajo prefieren rebajar sus pretensiones para subir con un equipo como una inversión de futuro y así conseguir su crecimiento en todos los sentidos", zanja el presentador de 'Tiempo de Juego'.