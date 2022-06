Alejandro Irarragorri en 'El Partidazo de COPE': "Se trata de dividir esfuerzos para multiplicar resultados"

Alejandro Irarragorri, nuevo dueño y presidente del Real Sporting, concedió una entrevista a 'El Partidazo de COPE' con José Luis Corrochano. Tras un día caótico, con su primera visita a Mareo, una reunión con sus empleados. "Queremos construir de todos estos sueños una extraordinaria realidad", ha dicho para comenzar la entrevista.

¿Cuántos clubes tiene en México?

"Hemos pasado por dos deportes: el béisbol, que es muy relevante en México y EE.UU, y también el fútbol donde somos dueños del actual campeón, el Atlas, y Santos Laguna, que cumple este año 40 años de historia".

Para comprar el Newcastle tenía competencia.

"Fue mucho antes. Conozco bien a Mike Ashley, que era el dueño en aquel momento. Para nosotros, la clave está en el modelo de gestión. Hemos tenido la mira en España desde hace años, intentando hacerlo en varias ocasiones. Lo hemos concretado con un club con una historia fantástica, un presente complicado y un futuro extraordinario si logramos enfocarnos en el proceso para generar resultados".

Vaya derbi asturiano la próxima temporada: dos dueños mexicanos en Sporting y Oviedo.

"Sí, los conozco bien. Tengo buena relación con ellos en lo personal. Será una guerra 'picante' en la cancha. Fuera de la cancha también queremos construir. Hay un hambre importante en Asturias, particularmente en Gijón, de poder darle la vuelta a los problemas que se han vivido. Antes les escuchaba hablar de las economías. El Decreto Real del 2011 trajo la modernidad a España y el Sporting no ha podido o no ha sabido adaptarse a tiempo. Tal vez la carga de la deuda no les ha permitido adaptarse a la realidad, por eso hablo de presente complejo".

¿Ya tienen entrenador?

"Sí, hemos hablado con Abelardo. He hablado con él, personalmente, así como David (Guerra) y Gerardo (García). Nos hemos encontrado una gran disposición y agradecimiento por el club. Me impactó porque me dijo que, si él no era la persona, se hacía a un lado por el bien del club. Ahí ya empezamos bien porque me ha demostrado que está dispuesto a perder. Quien no está dispuesto a perder, no está preparado para ganar. Ya estamos trabajando con él".

¿En cuántos años cree que puede poner al Sporting en Primera?

"Me parece una promesa en falso decir un tiempo. Lo que podemos controlar es el trabajo. Poner las áreas financieras y deportivas al servicio del club. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Queremos éxito deportivo, rentabilidad y desarrollo sostenido".

¿Llega para estar aquí mucho tiempo?

"Mucho tiempo y con mucha dedicación. Esto no se trata de una persona. Yo represento a un grupo de profesionales muy comprometidos, muy especializados en sus áreas. De la mano con la gente que maneja las áreas en el club".

David Guerra será su director ejecutivo.

"Él manejaba nuestra oficina en Estados Unidos y ha entendido muy bien nuestra organización. Se trata de dividir esfuerzos para multiplicar resultados"