Albés: "Tenemos el reto de ser los primeros en ganar al Eibar en su casa"

Sobre Diego Sánchez

“La evolución es positiva. Somos optimistas de cara a la siguiente semana”.

¿Refuerza la victoria del otro día?

“El fútbol tiene una cosa buena y mala y es que cambia todo tremendamente rápido. Hay pequeños momentos o situaciones que hace que pueda incrementar la confianza de una manera exponencial. Estábamos bien antes de la victoria, pero sí es cierto que permite creer un poco más y darte un convencimiento un poco mayor. Saber que has podido ganar a un buen rival”.

Sobre el Éibar

“Partido complicado. Hasta la semana pasada no habían perdido. Se han reinventado y un magnífico entrenador ha sabido encajar las piezas. En casa ha sacado buenos resultados. Es tremendamente duro. Tenemos el reto de ser los primeros en derrotarles en Ipurúa”.

¿Será más pragmático el Sporting?

“Sí que creo que vamos a ser atrevidos. Vamos a intentarlo”.

¿Olaetxea central?

“Las bajas nunca son positivas. Reduce alternativas y competitividad. Tenemos otras alternativas. A Maras, Kembo, Lander... Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus debilidades. Elegiremos la más correcta”.

Olaetxea sobre la línea defensiva en sala de prensa

“Qué bonito poder tener las dos posibilidades. Poder salir de chándal o en camisa. El problema es si solo tienes una camisa o un chándal. Nos enriquece y aumenta la incertidumbre de los rivales la posibilidad de salir con una estructura u otra e incluso poder cambiarla durante el partido. Me parece precioso como entrenador y que los futbolistas lo puedan entender así”.

Nuevo psicólogo en el cuerpo técnico

“Nos ayudará a todos. En el fútbol se manejan niveles de estrés, preocupaciones... Somos seres humanos y tenemos momentos en los que alguien les puede acompañar para mejorar su rendimiento. Es un factor más de rendimiento en un club y en una plantilla. Lo bonito es que ha llegado después de una victoria. Para desvincularlo de malos momentos o de problemas. Es una figura que nos puede ayudar a todos en la vida y en el fútbol en lo deportivo”.

Sobre Maras

“Cada día lo vamos viendo mejor. Con unas características diferentes a otros centrales, pero cada día mejor. Las bajas nos han ido haciendo recomponer la línea con lo que creíamos que era mejor en cada momento”.

¿Más ofensivo o defensivo en función del sistema?

“Sostengo que no tiene influencia en ser más o menos ofensivo. Lo eres de una manera o de otra diferente. Haciendo de periodista, si tiramos de goles en casa, hay tres goles con línea de cinco. Son datos reduccionistas, sin hacer un análisis muy profundo. Depende de muchos factores. Pero por poner un ejemplo. Centrales muy anchos tienen menos trabajo para saltar desde fuera”.

¿Le preocupa la falta de eficacia de cara a gol?

“Me gustaría, no es una preocupación. Siento que tenemos jugadores con capacidad para finalizar con un porcentaje alto. Todas las rachas se cambiar y más en la parcela ofensiva, que es donde más afecta la confianza. Lo dicen los delanteros. Que cuando consiguen ese gol, se desatan. La parte que nos implica es seguir generando situaciones ofensivas y seguir dotando de confianza a los jugadores y seguir generando ocasiones”.

Sobre Campuzano

“Antes de empezar la temporada tuvimos una conversación. Nuestra prioridad es que esté disponible las 42 jornadas. Como otros, pero con él vamos ajustando más la carga de trabajo para que puedan estar disponibles. Si tiene algo bueno es que resuelve un partido sea el minuto que sea. Responde magnífico desde el banquillo y de titular da gran rendimiento. Pero queremos tenerlo el máximo de jornadas posibles. Estoy encantado con él”.

Gaspar o Queipo

“Yo no dudo por la competencia. El otro día juega Queipo porque se lo gana, no porque no esté Gaspar. Cuando uno juega, excepto casos sin alternativas es por el nivel que da, no por la baja de un compañero. Puedo asegurar que tengo la decisión tomada, pero dos semanas seguidas dándola... Vamos a reservarnos para otra”.

¿Maras?

“Esa la podría decir. También la tengo decidida, pero no la voy a decir. Porque es una incertidumbre para el rival”.

Lesión de Curbelo

“Es una lástima. Estaba creciendo en confianza, en estado físico. Estaba mezclando bien con los compañeros cercanos. Pero es el fútbol. Ahora se abre el momento para otros jugadores”.

¿Percibías dudas o crítica excesiva?

“No... Es que no estoy muy al tanto ni de lo positivo ni de lo negativo. Los entrenadores tenemos que estar estables. Pero si uno ve la tabla y se ve decimosexto no hace falta tener tres doctorados para entender que la gente puede dudar. Y si te ves más arriba, la gente cree más. Y luego están los que creen siempre”.