Abelardo: "A los Reyes le pido pelear el playoff y jugar la final de Copa"

Dos partidos en tres días.

"La gente está cansada. Hoy hemos rondos y estrategia. Hemos hecho mucho vídeo. No hemos podido preparar mucho, igual que el Levante. Zarfino no podrá estar mañana por el tendón, espero que pueda contra el Racing. Rivera con problemas de espalda, también le espero contra el Racing".

Ignacio Jeraldino.

"Sé que el club se está moviendo en el sentido de buscar un jugador. Ya sabe Gerardo lo que dije la otra rueda de prensa: si mejora y nos viene bien, fenomenal. A esperar, a ver qué pasa".

¿Demasiados delanteros?

"Si mejora y nos encaja, bienvenido. Se pueden manejar varios sietemas, incluso en el sistema que utilizamos contra el Rayo, Cristo o Campuzano pueden jugar en banda porque se convierten en delanteros. Siempre que la calidad suba, no pasa nada porque lleguen jugadores".

¿Esperas un partido como el de la ida?

"Nos enfrentamos a un equipo que de aquella lo terminaba de coger Calleja. Llevan 14 o 15 partidos sin perder, ni en liga ni en Copa. Son jugadores de Primera División. Va a ser un partido distinto al de la idea. Ellos están mejor pero nosotros también. Venimos los dos de jugar la Copa. Esperemos responder físicamente porque va a ser un partido bonito y abierto. A ver si se repite lo de la Copa".

Sistema de tres centrales.

"Es otra variante más que tenemos. No significa que vayamos a jugar con ese sistema contra el Rayo. El otro día salió bien, pero dependiendo del rival".

Jonathan Varane.

"Es un jugador más que estará con nosotros y que se va a ganar el puesto. hace que la competencia sea mayor y que los compañeros estén apretados. Que cada entreno se convierta en uns búsqueda por el puesto de titular. La competenca hace que el nivel suba".

Levante.

"Llevan 15 partidos sin perder. Juegan 4-4-2 o 4-4-1-1. Es un equipo que podría estar jugando en Primera División y competir. Es un claro candidato al ascenso. Es un partido motivante, a ver si podemos quitarles esa imbatibilidad en El Molinón".

Abelardo, ¿no juega con mediapunta?

"Todo lo contrario. El año del ascenso, ¿cuántos partidos jugaron Pablo Pérez o Dani Ndi? Y el año de la permanencia, ¿cuánto jugó Halilovic? Tambiñen utilicé a Munir en el Alavés. A Jordan Carrillo le vemos más en la banda. Tiene más protagonismo ahora, se está convirtiendo en un jugador con más minutos. Seguro que participará".

Mejora defensiva.

"Hemos mejorado defensivamente. En los últimos 7 partidos hemos encajado 2 goles. ¿En ataque? Hemos tenido la suerte de que Milo lleva cuatro goles. También han aportado Cristo, Campuzano, Otero, Aitor... Me preocupaba más lo defensivo pero lo estamos corrigiendo".

Balón parado.

"Somos dos equipos muy buenos a nivel estrategia ofensiva. Es muy importante el balón parado, es un arma muy importante. Nosotros contra el Rayo, mismamente en el segundo gol de Milo. El partido quizá se pueda romper de esa forma".

Gio Zarfino.

"Gio no estaría en la convocatoria igual. Si no entra es porque no está para entrar. Cuando forzó esas situaciones era porque Gragera y Pedro no estaban. Incluso Nacho Martín tenía pubis y le molestaba. Si está como aquellos partidos, hubiese venido en la convocatoria".

Carta a los Reyes Magos.

"Jugar la final de Copa del Rey y jugar la promoción. Soy muy bueno, aunque en casa no me lo digan. Voy a pedir a ver si los Reyes me lo conceden (risas)".