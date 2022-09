Abelardo: "Al cierre de mercado le pongo un sobresaliente"

¿Qué nota le pones al mercado?

"Creo que es muy buena nota. Un sobresaliente en relación a lo que necesitábamos, que era un central y un delantero. Esperemos que nos den rápido lo que buscamos".

¿Temiste que Pedro o Gragera salieran?

"Siempre hay rumores, pero no. Estuvimos en contacto Gerardo y yo. Ha habido rumores, pero real no ha habido nada. Estaba tranquilo".

¿Cómo queda la situación de Nacho y Campuzano?

"Les comenté a ellos cual era su situación. Era una situación complicada, pero son dos jugadores más. Nacho y Campu tienen mucha competencia, pero si se lo ganan participarán. Los dos han participado en estas tres jornadas así que serán dos más".

¿Cómo se fraguan jugadores desconocidos como Bamba y Milovanovic?

"Saben mi forma de ver el futbol sino mi forma de trabajar. Son dos jugadores que conocemos y que se han visto en directo. Ha habido un seguimiento importante por parte de la secretaría técnica. Son dos jugadores de futuro y ojalá sean una buena inversión para el club".

¿Qué está pasando con Jordan Carrillo?

"De momento no lo veo que pueda participar. A nivel deportivo no lo veo. Está haciendo todo lo posible por demostrarme que pueda estar en el equipo".

¿Hay alguna posición que no ha sido suficientemente reforzada?

"Estamos bien en cuanto a número. Tenemos las posiciones cubiertas. Jordi Pola, Queipo, Diego Sánchez… podemos tirar de ellos. Tenemos dos jugadores por puesto y estoy contento".

Christian Rivera, ¿en qué situación está?

Es un pivote que puede jugar perfectamente. Hizo una buena pretemporada pero no ha tenido continuidad por esos problemas en el pie. En el dia del Mirandes pensé en que estuviera de inicio pero no pudo ir. Faltó algun entreno en la semana siguiente y entró contra el Andorra, es un pivote más. Es un puesto muy bien cubierto. Puede ser un jugador importante a lo largo del año".

¿Diferencias entre cedidos o jugadores en propiedad a la hora de ponerlos en el once?

"Pido que me den rendimiento. No miro si es cedido o no. No sé los años de contrato que tienen los jugadores. Miro el rendimiento que me dan los futbolistas".

Pedro Díaz no ha jugado en los dos últimos partidos. ¿Cómo está su situación?

"Para mí Pedro es uno más como cualquier jugador de la plantilla. Contra el Mirandes podría haber cambiado a 7 u 8 jugadores. Buscaba otras cosas tácticas. Mañana puede jugar perfectamente. No jugamos 4-4-2, jugamos 4-2-3-1. He jugado más así, aunque se me asocia en mi carrera al 4-4-2. En el Sporting de los 'Guajes' jugaba Pablo Pérez por detrás, en el Alavés con Munir de mediapunta. Pedro puede jugar en varios sitios y es uno más para mí. Establecer un debate con Pedro cuando un compañero ha salido y lo ha hecho bien es una falta de respeto. Zarfino es muy buen jugador, como lo es Pedro. Incluso podrían jugar juntos".

¿Qué partido esperas ante la Ponfe?

"La Ponfe es un equipo que le gusta tener el balón. Sus laterales son muy ofensivos, muy abiertos. Lo que vimos en pretemporada. Sin balón tenemos que estar muy atentos e intensos. En ataque son un equipo alegre, un equipo distinto al Burgos. Son netamente ofensivos y en casa son más peligrosos. Es de los equipos que más me ha gustado hasta ahora por no decir el que más".

Se han firmado jugadores de rendimiento presente para el filial. ¿Con visos para el primer equipo?

"Dependerá de su rendimiento y de lo que veamos. Los chavales saben que tienen un entrenador del primer equipo que los pone arriba. Queipo, Jordi Pola o Queipo son ejemplos. Alex Oyón también está entrenando con nosotros. Me gusta mucho la cantera y el que se lo merezca no tendrá problemas en jugar conmigo".

¿Cómo ves a Bamba?

"Es un central agresivo, con balón buena calidad técnica. Es rápido, parece lento por su físico pero es rápido. Cuando se gira quizá no lo sea tanto pero cuando coge velocidad es un futbolista rápido. El año pasado jugó mucho de lateral. Es agresivo y da competencia a Pablo Insua como a Cali, también a Jordi Pola".

¿Podrán participar Bamba y Milovanovic contra la Ponferradina?

"Hoy decidiremos. Si pueden venir convocados por el papeleo, casi seguro entrarán en la convocatoria".

¿Pueden jugar juntos Milovanovic y Djuka?

"Por supuesto. También jugamos con Guerrero y Carlos Castro o Guerrero y Sanabria. Depende del partido. Quizá contra el Burgos nos hubiera venido bien que estuviera Milo porque dominas el partido y metes muchos centros".

¿La llegada de Milovanovic puede suponer un cambio en el estilo?

"Todos los jugadores se tienen que amoldar a la forma de jugar. Tener jugadores de diferentes características me hace amoldarme. Hay que pensar en el rival pero tambien ser fieles a nosotros mismos. Cuando tengamos el balon hay que ser verticales, hay que presionar alto. Tenemos variantes para hacerlo".

La Ponferradina es el equipo que más balones pierde en propio campo.

"Les gusta tener mucho balón y creo que lo hacen muy bien a pesar de que arriesgan mucho en salida. Meten muchos jugadores por dentro. Naranjo, Ojeda, si juega mañana, caen por dentro. Los delanteros caen, aunque Yuri no está. Lo que hemos visto de ellos lo intentaremos subsanar y corregir. Creo que podemos encontrar espacios en su defensa pero son un equipo interesante a nivel táctico".

Hay gente que se fue a Ponferrada a comprar entradas. ¿Qué le dirías a esa gente?

"Tenemos la mejor afición. Lo que estamos viviendo en estos partidos en El Molinón es muy bonito y muy importante para los jugadores. También para mí como entrenador, que soy del Sporting. Por la calle te transmiten mucha ilusión. Intentaremos conseguir una victoria y ojalá todos puedan estar en el campo".

Irarragorri quiere invertir fuerte en mareo. El club se plantea una residencia. ¿Qué supone que la apuesta por la cantera aumente?

"Es una propuesta que yo sabía. Me parece fantastico. El Sporting necesita una residencia para jugadores de fuera para tener más jugadores donde escoger. La idea es buenisima. Esto lleva su tiempo, una planificacion y una idea. Todos estamos en esa idea y es lo que todos queremos en el Sporting".