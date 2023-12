La San Silvestre de Avilés podría batir récord de participación este domingo

Más de 2.500 personas despedirán el año corriendo por las calles de Avilés en la XXXVI San Silvestre. En Mediodía COPE Gerardo González, presidente de la Atlética Avilesina, nos contaba que para las categorías menores ya están cubiertas las 710 plazas disponibles- En cuanto a la prueba absoluta son ya 2.000 las personas inscritas y el tope son 2.500 que esperan completar esta tarde, antes de que se cierre el plazo de inscripción.

La prueba absoluta saldrá a las 18:00 horas, este año de la Plaza de España, para cubrir una distancia de 6.230 metros con este recorrido: Rivero hacia Marqués de Suances, girará a la derecha para tomar la Avenida Cervantes, continuará por Severo Ochoa, Fernando Morán, Juan XXIII, Doctor Graiño, La Cámara, San Francisco, Galiana, avenida Portugal, Ramón y Cajal, avenida San Agustín, calle Fuero de Avilés, Quirinal, González Abarca, plaza de la Merced, La Cámara y meta en Plaza de España.

La carrera absoluta incluye las siguientes categorías: sub 16, sub 18, sub 20, sub 23, senior, master A, master B, master C y categoría inclusiva, para personas con un grado de discapacidad superior al 33 por ciento.

Las categorías inferiores, con distancias que van de los 100 a los 1.000 metros, correrán a partir de las 11.00 horas en el renovado entorno del parque del Muelle.

Van desde chupetines (sub 6 años) hasta sub 14 años.

Todos los participantes correrán con dorsal chip y recibirán una camiseta de la marca avilesina Joluvi, referente en el deporte, diseñada por Fernando Brevers.

Los dorsales se podrán recoger viernes 29 y sábado 30 en el Centro Comercial El Corte Inglés de Avilés, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, así como el mismo día de la prueba, el domingo 31, en los soportales del Ayuntamiento de 11.00 a 13.00 horas.