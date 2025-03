Un grupo de estudiantes de Avilés crea un robot para combatir la soledad no deseada

El avance de la tecnología es imparable. Tres centros de Formación Profesional de diferentes puntos de España (Avilés, Valladolid y Fuerteventura) trabajan juntos desde hace unas semanas para crear un robot que ayude en su día a día a personas mayores en sus domicilios. Tendrá casi un metro y medio de alto y entre sus funcionalidades estarán una pantalla, para poder realizar videollamadas, una bandeja para poder transportar objetos y un sistema de reconocimiento facial para poder tener monitorizado al usuario. O esas son al menos las metas finales de un proyecto que está empezando a nacer en el CIFP de Avilés. A finales de este 2025 se conocerá el resultado final. El proyecto se culminará con una empresa de Valladolid que desarrollará el robot. El Ministerio de Educación lo impulsa con una dotación de 120.000 euros.

El fin de esta iniciativa es muy ambicioso. Un asistente que se vaya moviendo por la casa bajo las órdenes de una persona mayor, para ayudarle en el día a día. Con funciones como las que explica Cándido Sánchez, profesor que coordina la actividad en el CIFP de Avilés: “Estamos intentando que tenga utilidades grandes, a ver a qué llegamos. Por ejemplo si un usuario tiene movilidad reducida o está impedida y quiere hacer una vídeo conferencia con la familia. Va a poder interactuar con él. Que le recuerde los medicamentos que tiene que tomar y que se los traiga con una bandeja. Porque el robot se va a poder mover de forma independiente por la vivienda”. Incluso podría ayudar en temas de salud: “Queremos implantar también el reconocimiento facial, por si hay varias personas en la casa. Tendrá los datos de esa persona cargados mediante una pulsera que pueda controlar el ritmo cardíaco o la tensión y te vaya avisando en caso por ejemplo de la tensión baja”.

Los alumnos del CIFP de Avilés trabajando en el proyecto de Higía

COORDINACIÓN ENTRE CENTROS

Los tres centros se han repartido el trabajo. El CIFP Majada Marcial de Fuerteventura se encargará del diseño mecánico, ensamblaje y calibración del robot, mientras que el CIFP Safa Tech de Valladolid se orienta al diseño de interfaz gráfica y software. El CIFP de Avilés se encarga de la electrónica y de la integración de sensores para la navegación autónoma y la detección de obstáculos. En eso es en lo que están trabajando los alumnos como Lluís: “Estamos colocando distintos sensores. Para que mapee los lugares, que lo tenga mapeado previamente. Y luego sensores para detectar personas u objetos en movimiento, porque también tiene que adaptarse si hay personas moviéndose o animales en compañía. Necesita vista y oído, el equivalente. Estamos viendo dónde habría que colocarlos y en qué cantidad. También la bandeja de carga necesitaría uno para ver el peso que lleva”.

Europa Press Instituciones que impulsan el proyecto durante su presentación en el centro de FP de Valladolid

PROYECTO AMBICIOSO

El nivel de sofisticación parece a priori muy alto. Cuesta hasta imaginárselo. Los robots sociales están empezando a desarrollarse en estos tiempos. Lo más parecido podría ser los robots camareros que se pueden ver en hostelería, como explica Loli Suárez, otra de las profesoras que trabaja en el proyecto: “Tenías robots industriales, luego colaborativos y ahora esta última variedad, los sociales. El objetivo no es industrial, como los otros, de mejorar eficiencia en la producción por ejemplo. Estos son de mejorar la calidad de vida. A nivel mundial da por hecho que sí existen. La empresa que colabora que nosotros está especializada en los robots camareros. Tendrá un tamaño similar en cuanto a morfología. Este incorpora la pantalla y tendrá más sensores. Un robot como este yo no lo he visto todavía”.