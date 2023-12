Comerciantes de Avilés desesperados después de sufrir dos robos en solo 7 días

Los comerciantes del centro de Avilés empiezan a estar desesperados y sobre todo a experimentar una desagradable sensación de inseguridad. Dos establecimientos han sido asaltados dos veces en solo una semana y desde finales de noviembre son varios los asaltos que se han producido en otros establecimientos de la zona.

Roberto Alonso, dueño de una copistería en la calle de Galiana volvió a recibir en la madrugada del martes una llamada en la que le alertaban de que la alarma de su tienda había saltado de nuevo. Vive en Oviedo y cuando llegó a Avilés volvió a encontrar la puerta de cristal de la copistería destrozada. Esta vez no le llevaron nada, porque ya no deja dinero en la caja, pero su seguro ya le ha advertido de que así no pueden seguir las cosas. Ahora, dice, pondrá una verja. Lamenta que estando a solo 100 metros del ayuntamiento, en pleno centro, puedan pasar estas cosas y opina que el problema está en que la policía pilla a los ladrones, pero al momento están de nuevo en la calle.

Pocos metros más abajo se encuentra el bar que regenta Luis Salvador.En el primer robo le destrozaron una ventana con cristal de seguridad,que ha sustituido por un tablón de grandes dimensiones. Esta vez intentaron hacer saltar el tablón, pero no lo consiguieron.

Luis piensa que quizá sea más efectivo que la policía patrulle a pie y no en coche.

Ambos señalan que la sensación de inseguridad del resto de comerciantes y vecinos empieza a ser preocupante.

