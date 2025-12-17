Los cambios en la zona azul de Avilés, bloqueados hasta mediados de enero

La nueva ordenanza de la zona azul de Avilés no entrará en vigor con el cambio de año, lo que está generando confusión entre los residentes. Los usuarios del distintivo verde que vienen realizando el pago anual se están encontrando con la negativa desde la empresa concesionaria, que en un primer momento estaba transmitiendo la información de que hasta el 19 de enero habría que realizar el pago de los 15 céntimos diariamente. El Ayuntamiento ha salido al paso y a pregunta de COPE Avilés aclara: "Los usuarios que a fecha de 31 de diciembre de 2025 son titulares del bono anual, será prorrogado de forma tácita y no tienen que renovar su tarjeta hasta que entre en vigor la nueva ordenanza". Podrán seguir utilizándola con normalidad hasta entonces.

Habitualmente, cada 15 de diciembre se abre el plazo para que los usuarios del distintivo de residente ya puedan pagar de forma completa la tarifa anual. Pero la sorpresa está llegando estos días, cuando los vecinos están tratando de realizar ese trámite en las oficinas de Dornier, la empresa concesionaria. No están pudiendo realizarlo y se les remite al 19 de enero, fecha en la que entraría en vigor la nueva ordenanza.

Dornier Un parquímetro en la calle José Cueto de Avilés

UN RECURSO RETRASA LA APROBACIÓN

Según informa el Ayuntamiento, este contratiempo se debe a que la ordenanza que se aprobó en Pleno en el mes de octubre, gracias al apoyo al equipo de gobierno de los dos concejales de Podemos, no está todavía aprobada definitivamente. El Partido Popular había presentado un recurso sobre la ordenanza al considerar que la tramitación de los estudios de viabilidad “no se ajustaba a la legalidad vigente”, lo que ha derivado en estos problemas administrativos que impiden de momento su entrada en vigor en tiempo y forma. Las alegaciones están pendientes de resolver y eso es lo que retrasa la ordenanza y provoca esta importante alteración.

Cómo afecta a los demás usuarios

Los conductores que no vienen realizando el pago anual tendrán que continuar abonando los 15 céntimos como de costumbre cada día que estacionen en zona verde hasta que se actualicen las tarifas. Por su parte, quienes no tengan el distintivo verde en 2025 y deseen obtenerlo por primera vez deberán solicitarlo y, una vez aprobada la ordenanza, realizar el ajuste correspondiente a los primeros días del mes de enero.

A.A Un parquímetro de la zona azul de Avilés

la ordenanza del 'tarifazo'

La nueva ordenanza, que fue aprobada en el Pleno con los votos a favor del equipo de gobierno y los dos ediles de Podemos, contempla un notable aumento en el coste de anulación de las sanciones. Concretamente, anular una multa pasará de costar de 3,35 euros a 6 euros. Tras el recurso del PP al considerar que no cumple la legalidad la tramitación, su entrada en vigor queda pospuesta y no será el 1 de enero de 2026.