El Antroxu de Avilés se hace cuento: una escritora avilesina escribe un relato sobre el Descenso

El Antroxu de Avilés es una fiesta con mucha solera, tradición y prestigio dentro de Asturias e incluso en España. Y en parte lo es también por uno de sus eventos estrella, el Descenso de Galiana. Singular como pocos, no es habitual ver una calle entera en cuesta llena de agua y espuma por la que bajan carrozas gigantes que son en algunos casos auténticas obras de arte. Una fiesta que los avilesinos tienen como suya y de la que presumen allá por dónde van. Y que ahora también tendrá hueco en la literatura infantil, de la mano de la avilesina Julia Pérez Villegas. Pérez Villegas, avilesina aunque reside en Valencia, también es editora y ha conseguido colar el Descenso de Galiana en un libro de cuentos sobre los diferentes carnavales de España.

Pérez Villegas forma parte de la editorial Tres Patas y Pico junto con dos compañeros y ahí surge la idea de elaborar un libro con varios cuentos sobre los carnavales del país. Y tratándose de carnavales y siendo Pérez Villegas de Avilés... Dice que no tuvo dudas a la hora de centrar el tema: “Queríamos hacer un libro sobre los carnavales de todo el país. Al ser de Avilés no lo podía hacer de otra cosa que no fuera del Descenso. También metí los 'chigres antroxaos'”. Y así se coló el Descenso de Galiana entre otros 18 cuentos de otros carnavales de más zonas del país.

Un cuento que narra las aventuras de un grupo de niñas que bajan el Descenso, como hacen centenares de avilesinos cada sábado de Antroxu todos los años: “Son varias niñas con nombres asturianos y tienen un barco pirata y en él bajan por Galiana, entre las mangueras de los bomberos, los cañones...”.

Una imagen del Descenso de Galiana del Antroxu de Avilés

confusión de descensos

A la hora de plantear la idea, los primeros sorprendidos fueron sus compañeros de editorial. Ahí a Pérez Villegas le tocó presumir de Descenso: “No lo conocían y cuando les dije que lo iba a hacer del Descenso me preguntaban si del Descenso del Sella. Ya les dije que no, que del de Galiana. Les pasé fotos y vídeos. Porque aproveché cuando estuve en Navidad para pasárselo todo al ilustrador. Es una calle tan bonita... Está bastante bien documentado”.

Descenso 2025

En esta edición de 2025 un total de 36 artilugios descenderán por la calle de Galiana durante la tarde del sábado. Las peñas los han preparado con mimo en las naves de la ría, y también del PEPA, para que todo esté listo para el sábado. Los artilugios remontarán Galiana hacia arriba a mediodía, quedarán en el colegio Palacio Valdés y desde ahí ya irán saliendo de la manera más ordenada posible cuando llegue la hora de comienzo. La gente se agolpará en el recorrido por Galiana, San Francisco, Plaza España y la Calle La Cámara.