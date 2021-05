Zaragoza prestará especial vigilancia al botellón a partir de esta noche

La noche del sábado 8 de mayo al domingo 9 será una noche rara... Hasta las 23h habrá toque de queda. Comienza ahí la “hora bruja”, porque a partir de las 00h se pone fin al Estado de Alarma y con él decae el toque de queda. Una situación que preocupa al Ayuntamiento de Zaragoza. Delegación de Gobierno y Ayuntamiento han preparado un dispositivo especial de Policía Local y Policía Nacional para vigilar la ciudad y los barrios rurales, con especial atención al botellón.

Se trata de un dispositivo de coordinación similar al que se puso en marcha el pasado 12 de octubre, que entrará en vigor la noche del viernes 7 de mayo. La vigilancia se extenderá también a los barrios rurales con el apoyo de la Guardia Civil. “Habrá una especial vigilancia en parques, riberas o esplandas”, ha explicado la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría.

Ha explicado que la Policía Nacional estará presente en los cuatro grandes parques de la ciudad: Macanaz, Parque Grande, Delicias y Bruil. La Policía Local se encargará de otros espacios. La margen izquierda será responsabilidad de la Nacional y la margen derecha, de la Local.

Hoy se ha celebrado una junta extraordinaria de seguridad para coordinar el dispositivo. El alcalde de Zaragza, Jorge Azcón, ha explicado que solicitaron esta reunión a la Delegación porque están preocupados por lo que pueda pasar el sábado por la noche en las calles. “El fin del Estado de Alarma nos hace prever que más personas puedan estar en la calle por la noche y que se incrementen los botellones. Y la policía tiene que estar muy pendiente de que no haya reuniones que puedan incrementar el contagio del virus”. Por eso, el mensaje de responsabilidad lo dirige especialmente a los jóvenes, para “sean conscientes de que sigue muriendo gente por el virus”.

Azcón ha recordado que “el fin del Estado de Alarma no significa que hayamos acabado con el virus”. “Todos tenemos que seguir siendo responsables”, ha añadido.

Por su parte, la concejal delegada de Policía Local, Patricia Cavero, ha indicado que se prestará especial atención a espacios públicos, parques, riberas y plazas. “Es un dispositivo flexible que se incrementará en los casos que sea necesario”, ha añadido.

Lo cierto es que el fin del Estado de Alarma está creando mucha confusión entre la ciudadanía. Es por esto que el alcalde Azcón ha criticado que el Gobierno de España no haya preparado una legislación que permita regular los toques de queda.

“Hace muchos meses que se sabe que era necesario aprobar una ley que pudiera sustituir a las medidas que se aplican con el Estado Alarma. El gobierno no ha hecho su trabajo y ha perdido el tiempo. Hay ciudades y pueblos con altos grados de contagio, confinados, que no van a poder decretar el toque de queda porque el Gobierno de España no ha aprobado la legislación que era necesaria”, ha indicado el alcalde.

