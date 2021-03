Zaragoza pone coto a las casas de apuestas

Zaragoza prohíbe la apertura de locales de juego y apuestas si se ubican a menos de 300 metros de equipamientos infantiles o educativos. La norma entrará en vigor dentro de un mes, una vez se apruebe definitivamente en el pleno municipal. El lunes 22 de marzo pasará su primer trámite en la Comisión de Urbanismo y contará con el apoyo de todos los grupos municipales.

Se trata de una reivindicación social, que pedía poner coto a la proliferación de estos locales. Sobretodo, por los peligros de ludopatía que pueden suponer a la población más joven. El Ayuntamiento de Zaragoza no puede legislar sobre el juego, pero sí ordenar el suelo de la ciudad. Y eso es lo que se va hacer mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que los locales de nueva creación no se podrán implantar si en un radio de 300 metros se ubica un centro educativo, parque infantil, ludoteca, equipamiento deportivo o centro de tiempo libre. La DGA, por su parte, también prepara un nuevo anteproyecto de ley sobre el juego.

Mientras, en el consistorio hay cuatro licencias pendientes de aprobación que no estarán sujetas a la nueva normativa. El próximo lunes, por cierto, está previsto que se deniegue una de ellas por otras cuestiones. En cuanto a los locales que están en funcionamiento, unos 120 en toda la ciudad, podrán continuar con su actividad pero se establece una serie de limitaciones. No podrán ampliar su actividad y, si el negocio cierra, no podrá volver a abrir allí un local de apuestas.

El consejero ha explicado al respecto que no se pueden cerrar porque obtuvieron la licencia de apertura en su día, concedida por el propio Ayuntamiento. “La modificación del PGOU no puede ir en contra de licencias ya concedidas que otorgan derechos, pero sí limitarlas en cuanto se considera que están fuera de ordenación”.

