Zaragoza y su enésimo confinamiento

La ciudad de Zaragoza ha registrado en las últimas horas 112 nuevos contagios de coronavirus. Los casos han subido, otra vez, notablemente. En la última jornada habían sido 87, por lo que el crecimiento ha sido del 28´7% en solo 24 horas.





Los casos siguen subiendo en Aragón que registra 178 en las últimas 24 horas La mejor noticia es que, por segundo día consecutivo, de momento no se ha registrado ningún fallecimiento en nuestro territorio ZARAGOZA 25 mar 2021 - 08:43

Este aumento está además, siendo proporcional día a día. El domingo se registraron 21 contagios, el lunes 56, ya el martes llegamos a los 87 y los últimos datos, correspondientes a la jornada del miércoles, se elevan a los 112. En solo cuatro jornadas, los casos de coronavirus se han multiplicado por cinco en la ciudad de Zaragoza.





“Estamos iniciando un pequeño repunte en la provincia de Zaragoza. No descartamos que tengamos que incrementar nuevas medidas para contener la quinta ola”, ha confirmado la consejera de Sanidad, Sira Repollés. Entre esas medidas estaría, de nuevo, el cierre perimetral de la ciudad de Zaragoza de cara a la próxima Semana Santa.



El Gobierno no se plantea el cierre de las provincias ya que la mayor parte de los contagios están localizados en la capital aragonesa. "No está contemplado volver a perimetrar las provincias, quizás sí otras unidades territoriales”, ha avisado ya Repollés.



RESTRICCIONES EN LA HOSTELERÍA



Aragón se plantea además otras restricciones de cara al próximo puente festivo, al menos, en Zaragoza capital. Estarían relacionadas con los horarios del comercio no esencial y la hosteleria, así como el aforo en bares y restaurantes. Estas medidas se sumarían a la prohibición ya vigente en todo Aragón desde el pasado sábado, de no permitir reuniones en domicilios y otros espacios privados entre personas no convivientes.



Actualmente, y a la espera de nuevas restricciones, el toque de queda en Aragón comienza a las 23:00 horas, con cierre de comercio no esenciales a las 22:00 horas, aforo del 100% en terrazas y del 30% en interior de los bares con agrupaciones de 6 personas por mesa en el exterior y de 4, como máximo, en el interior.





