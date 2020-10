Marta Blanco: "No estamos confinados pero hemos sufrido los efectos económicos de ese anuncio"

Después de varios días de desconcierto, los vecinos de La Almunia de Doña Godina en Zaragoza, que se encuentran en Fase 2 estricta con reducción de aforos en todos los ámbitos, han podido pasar este puente del Pilar sin estar confinados como pretendía el Gobierno de Aragón. La Sección I de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón echó por tierra esta medida el pasado sábado, al asegurar que carecía de cobertura legal, ya que las administraciones no pueden restringir el derecho fundamental de la libre circulación. El auto judicial llegó después de cinco días de incertidumbre y al final la medida ha resultado contraproducente por los efectos que ha tenido según ha explicado en COPE la alcaldesa, Marta Blanco.

Según los datos de las últimas 24 horas ofrecidos por el Gobierno de Aragón, en La Almunia se han registrado tan sólo 11 nuevos positivos, aunque según el acumulado desde principios de octubre, esta localidad cuenta con una de las tasas más elevadas de Aragón con más de 120 casos. Datos que según la alcaldesa, habría que matizar ya que no todos son de La Almunia. Blanco asegura, que llegó a tener la sensación de que eran víctimas de una batalla en la que los almunienses eran lo menos importante durante esos días en los que el desconcierto en la localidad era total.

El alto tribunal aragonés indica en su auto que ellos no dicen que la crisis no pueda justificar en algún momento la adopción de esta medida. Los magistrados solo se refieren a que una decisión de ese tipo, pueda ser adoptada por la administración sanitaria aragonesa. Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón ya han dejado claro que no comparten los argumentos del Tribunal Superior para no autorizar el confinamiento perimetral de La Almunia. De todas formas el Ejecutivo aragonés que respeta la decisión, seguirá adoptando medidas para combatir el coronavirus y proteger la salud de los aragoneses.

