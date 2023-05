Un vermú con... Julio Calvo

Julio Calvo volverá a repetir como cabeza de lista en VOX para las próximas elecciones a la alcaldía de Zaragoza. Lo hace con la experiencia de haber sido el portavoz de este grupo municipal durante la última legislatura. Este lunes hemos hablado con él de muchos asuntos. De todo, menos de política, eso sí. Hemos conocido un poco mejor al Julio Calvo persona.

P.- ¿Cómo estás?

R.- La verdad es que cansado, yendo de un sitio para otro y tratando de atender todas las entrevistas y los actos a los que tenemos que acudir. Son unos días freneticos estos...

P.- ¿De qué eres más: cerveza, vino o vermú?

R.- Quienes me conocen saben que de cerveza, clarísimamente.

P.- ¿En qué colegio estudiaste?

R.- En el colegio de los Escolapios de la calle Sevilla. Allí en el cruce con Gascón de Gotor, en Zaragoza de toda la vida. Es un colegio muy arraigado dentro de Zaragoza.

P.- ¿Tienes seguro médico privado?

R.- Tengo MUFACE, de mi época de funcionario. Y sigo manteniéndolo. No sé si sirve como seguro privado, no lo sé...

P.- ¿Escuchas habitualmente la radio? Con sinceridad... ¿Cuál?

R.- Con sinceridad la que escuchó es la COPE precisamente. Y no es por haceros la pelota. Habitualmente no... Solo la escucho cuando voy en el coche. Y mis referentes radiofónicos, por supuesto, son Carlos Herrera por la mañana, es todo clásico, y Ángel Expósito por la noche.

P.- ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a misa?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

R.- Uf... La verdad es que no suelo ir mucho. Pero últimamente como cada vez voy más a funerales porque se van muriendo los padres y familiares de las personas, por razón de edad, pues debió ser en algún funeral reciente en el Cementerio de Torrero.

P.- ¿Sabes cuántos restaurantes con Estrella Michelín tiene Zaragoza ahora? En tal caso, ¿cuáles?

R.- No... La verdad es que no lo sé. Creo que tiene alguno... Lo que sí que sé es que Huesca tiene más que Zaragoza, sorprendentemente. Pero la verdad es que a los restaurantes que suelo ir suelen ser modestos de los alrededores de la Plaza del Pilar.

P.- Sin hablar de política, ¿cómo termina Julio Calvo en política?

R.- Uf... Yo milité durante muchísimos años en el PP. Entonces, hace ya años, en el 2011 me ofrecieron ir en sus listas, en el puesto número 15. Era altamente improbable que yo saliera pero bueno, acepté el ir en la lista de relleno prácticamente. Sorprendentemente y contra todo pronóstico salí, sacamos 15 concejales. Así que me pegué cuatro años en el ayuntamiento. Luego, cuando abandoné el PP e ingresé en VOX, cuando no pasaba de 8 el número de afiliados en la provincia de Zaragoza, en las primeras elecciones que tuvimos ocasión de presentar lista, simplemente por mi experiencia previa me tocó ir encabenzando la lista. Esa fue la razón por la que la encabecé en aquel entonces y por la que la encabezo ahora.

P.- ¿Has pensado alguna vez en dejarlo o es difícil dejarlo una vez que estás en la política?

R.- Esa tentación se te pasa por la cabeza muchas veces. Tienes momentos de desánimo en esto, como en muchas facetas de la vida. Porque, entre otras cosas, yo estoy en edad de jubilación y a mi me dan mucha envidia mis compañeros por los almuerzos que se pegan muchas mañanas mientras yo estoy en el Ayuntamiento en comisión o en el Pleno. Pero lo cierto es que, una vez que estás en polítca, sí que es difícil dejarlo. Fundamentalmente, el día que haya un recambio solvente y capacitado, yo no tendré ningún problema en dejarlo. Y ahora en nuestras listas, los candidatos están perfectamente capacitados.

P.- Para terminar. Antes de entrar en política, ¿a qué te dedicabas?

R.- Yo estudié veterinaria. Tengo 42 años cotizados de los cuáles me parece que son 34 los he dedicado a mi actividad profesional de veterinario. Soy funcionario de carrera de dos cuerpos de la Administración a nivel nacional: el cuerpo de veterinarios titulares y el Cuerpo Nacional Veterinario y me he dedicado toda mi vida a ejercer mi profesión en Soria, en Santiago de Compostela, en Huesca... Y finalmente en Zaragoza, donde era mi propósito y deseo. Soy de Zaragoza, mi familia es de Zaragoza, mi mujer es de Zaragoza...

P.- Una última ahora sí, pero es que es obligada escuchando su pasado en veterinaria. En polítca, ¿hay personas que se comportan como animales?

R.- ¡Uf! Ya lo creo... ¡Ya lo creo que sí! En la vida política y en la vida en general. Y también te digo que hay animales mucho más nobles que muchos seres humanos también, como bien saben quienes tienen mascotas. Sin duda sí.

Síguenos en Twitter y Facebook