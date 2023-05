Un vermú con... Fernando Rivarés

Fernando Rivarés concurrirá por segunda vez como cabeza de lista de Podemos para la alcaldía de Zaragoza. Y por tercera vez en las últimas tres citas autonómicas y municipales. Fue concejal con el gobierno de ZeC (Zaragoza en Común). Es hombre de radio, amante del vino, de la cocina casera y de hacerla él mismo. Incluso reparte tuppers a sus amigos cuando se juntan en su casa. Eso sí, para llevarse una ración hay una condición innegociable: el tupper tendrá que ser devuelto (preferiblemente limpio) una vez consumida la ración. Nos encontramos con él en el Centro Cívico Delicias, ubicado en la Avenida de Navarra.

P.- ¿Cómo estás?

R.- ¡Muy bien! Yo estoy encantado de que me invites al vermú, que vas a pagar tú... Porque estamos en mi barrio, yo nací en Las Delicias, en la calle Borja. Y luego me trasladé a Daroca. Y porque un martes tomar vermú, así, de repente... ¡Te lo agradezco infinito! No me ha pasado hace años...

P.- De qué eres más... ¿Vino, cerveza o Vermú?

R.- Vino vino... Además tengo una cierta cultura del vino no porque sepa gran cosa, sino a fuerza de probar con algunos amigos y de formar parte de un club en Internet (de 8 euros máximo) y entro en algunas webs de las bodegas y cosas así. Y una vez los Reyes Magos me trajeron un libro sobre la cultura del vino desde el comienzo de la semilla y la vid y me gusta mucho. Creo que sentarme a leer o a comer o a escuchar jazz con una copa de vino es casi lo que me cura el dolor del día. Junto a mi perro.

P.- ¿En qué colegio estudiaste?

R.- Hice la Primaria en un colegio que ya no existe: el San Valero Seminario Menor. Y después estuve en Las Fuentes, un ratito en el Domingo de Silos. Y después ya directamente a otros centros públicos y luego ya viajé un poquito por la geografía española.

P.- ¿Tienes seguro médico privado?

R.- ¡No, no, no, no! Creo firmemente en la sanidad pública. No tengo. Ni mi pareja.

P.- ¿Escuchas la radio habitualmente? Con sinceridad: ¿Cuál?

R.- Dentro de campaña electoral muy poco. Fuera de campaña electoral mucho. Yo escucho por la mañana la COPE y Radio Nacional -¡lo digo sinceramente!-. Me pongo por las tardes un trozo de La Ventana y a veces a Julia Otero. Y me pongo por las noches la Cadena Ser porque me gusta Hora 25.

P.- ¡Flotas por todas!

R.- Ese es mi problema, que que amo la radio por encima de casi todas las cosas y creo que sigo siendo hombre de radio. Eso sí, me cabreo con todas. Yo soy de los que os habla, como si fuera un ser humano.

P.- ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a misa?

R.- Pues puede que fuera a la primera Comunión... Eh... ¡No! Porque en algunos funerales, un tío al que amaba profundamente, me senté básicamente porque acompañaba a mi madre y ya no la dejaba sola. Y cuando se casó mi amiga Sara Caballero (número 2 en la lista de Podemos-Alianza Verde) entré un ratito para el sí quiero. Pero yo no soy creyente, soy agnóstico.

P.- ¿Sabes cuántos restaurantes con Estrella Michelín tiene Zaragoza ahora? ¿Cuáles?

R.- Eh... Me sé algunos... Pero el número exacto no. Pero tenemos como tres o cuatro por lo menos. No... ¿Sabes qué pasa? Que yo soy vegano y tengo una opción bastante limitada en muchos de estos restaurantes que no hacen demasiada opción. Y luego es que a mi me gusta mucho mucho cocinar. Entonces, más que salir (que salgo) lo que hago es cocinar para mis amigos hasta las 19.00 de la tarde de sobremesa y luego reparto tupperwares. Cocino para un ejército entonces, tupperwares. Ya vienen con la intención de llevarse. ¡Eso sí! No vuelvo a darle a nadie comida si no devuelve el anterior tupper vacío y fregado.

P.- Sin hablar de política, ¿cómo termina Fernando Rivarés en la política?

R.- Pues porque yo soy activista desde hace 15 años, en el momento pacifista primero y en el movimiento vecinal, la asociación, de Delicias, en seguida formo parte del movimiento LGTB (entonces decíamos gay y lésbico) y porque fundo una asociación que luego no existe porque se transformó en otra. Y de allí, bueno, llegando a la radio, empecé en COPE, cuando estábamos en la Plaza de la Seo, en la Casa de la Iglesia, con el tejado sin arreglar. Entonces estábamos las palomas y el estudio del fondo. Y creo que la vida esa me hace afiliarme a un partido político y en 2015 con la ola del nacimiento de Podemos me sumo a esa maravillosa esperanza que nace cuando Pablo presenta Podemos para romper el bipartidismo.

P.- ¿Y como cargo público?

Pues chico hasta la noche anterior a presentarme a las primarias, mi pareja me dice: "¡Que te presentes!". Entonces me presenté y acabé de consejero de hacienda y cultura.

P.- ¿Has pensado alguna vez en dejarlo, o es difícil dejarlo una vez que estás en política?

R.- Sí, claro. Sí, claro. Además en Podemos tenemos limitación de cargo, que son 12 años, con lo cual voy a empezar ahora mi año 8-9, así que la siguiente legislatura ya no querré, ni podré, ni deberé ser candidato a nada. Pero la política no se deja. Creo que es un modo de vida, refiriéndome al activismo y la militancia, y si lo dejo, lo dejaré, y volveré a mi oficio.

P.- Para terminar... Antes de entrar en política profesional. ¿A qué te dedicabas?

R.- Me gusta mucho decir trabajador de la comunicación porque yo no hice periodismo pero aunque yo directamente he escrito en Diario 16 y en el Día. Y luego opinador en el Periódico de Aragón y autor de reportajes... Fundamentalmente he hecho carrera en la radio. Muchos años. Y después en Televisión. Y después he sido editor, literario en Barcelona, he trabajado en un teatro, he seguido escribiendo columnas. Y tengo dos novelas publicadas, una por salir y una cuarta casi publicada. Entonces volveré a eso. Yo siempre fui autonómo. Tengo cultura de autónomo. Por eso me revienta tanto cuando no se habla, o se malhabla, de los autónomos. Tengo esa experiencia desde los 19 años y tengo 53. Fui autónomo y volveré a hacerlo.

P.- Si no lo digo reviento... Tú y yo nos conocidmos trabajamos juntos en un suplemento especial de 'El Periódico de Aragón' para las Fiestas del Pilar... ¡Junto a David Chic!

R.- ¡Nos quedó un suplemento del Pilar preciosísimo! 30 años de historia, desde los ochenta. Maravilloso.

P.- Gracias por la entrevista...

R.- ¡A ti por el vermú! Un vino exquisito...

