Trasvase, vivienda y Guardia Civil: las reclamaciones de Aragón al Gobierno de Sánchez

Al ejecutivo de Pedro Sánchez se le acumulan los asuntos pendientes con las comunidades autonómas. La atención que el gobierno central presta a Cataluña ante sus necesarios pactos con el independentismo, deja de lado los asuntos a atender para el resto de las autonomías. Aragón en este sentido, es una de las regiones más afectadas en las últimas semanas. Se ha hablado de la reforma de la financiación autonómica o de qué pasará con las empresas que salieron de Cataluña y se instalaron en Aragón (más de 600) ante la petición de la Generalitat de sancionar a las compañías que no quieran regresar a territorio catalán.

Pero estos son solo dos de los muchos asuntos que el gobierno central tiene pendientes con Aragón. Otro de los más polémicos es el minitrasvase del Ebro. Una nueva ocurrencia de la Generalitat que reclama agua para la comarca del Priorat. "En Aragón también hace falta agua. Hay producciones de aceite en Aragón que no van a ser lo que tenían que ser por falta de agua y lo mismo ocurre en otros sectores agrícolas. Aragón también tiene sed. Estamos por hacer obras hidraúlicas que almacenen agua. El Gobierno de Aragón va a estar totalmente en contra de las pretensiones que tiene el gobierno catalán", ha afirmado el consejero de medioambiente, Manuel Blasco.

Más allá de la petición de Cataluña, la preocupación radica en las concesiones que pueda llegar a hacer Sánchez y en que este asunto dependa del Ministerio de Transición Ecológica donde su titular, Teresa Ribera, ha dado últimamente más disgustos que alegrías a Aragón en temas como el paso del carbón a las renovables. Ribera no ha dicho abiertamente que apoye ese mini trasvase pero sí ha hablado de “medidas extraordinarias”.

Algo preocupante para el Partido Popular como dice su diputado, Fernando Ledesma, que se remite a la portavoz del gobierno de Sánchez, Pilar Alegría, para conocer más datos sobre esas medidas extraordinarias: "El único referente que nos queda es Pilar Alegría para que nos explique cuáles son esas medidas y poder saber qué hay detrás de esos pactos ocultos con los independentistas catalanes. Está claro que la única palabra que cumple el PSOE es la que le da a los independentistas". En este sentido, partidos políticos y agentes sociales hacen frente común en contra de ese posible trasvase. El Partido Aragonés ha iniciado una campaña contra un trasvase que su líder, Alberto Izquierdo, califica de "barbaridad ecológica, política y económica".

VIVIENDA Y SEGURIDAD

El trasvase no es el único asunto pendiente con el ejecutivo central. Otro frente abierto es la vivienda. Y es que el Gobierno de Aragón ha solicitado más fondos al Estado para incrementar las ayudas al alquiler y la construcción de pisos sociales.

Hay tantas peticiones de una ayuda al alquiler que solo desde Aragón no se puede afrontar el coste. Actualmente hay más de 5.000 solicitudes que no pueden atenderse. Además, hace falta más construcción de vivienda pública. En los últimos 8 años en Aragón solo se han construido 86 viviendas de protección. "Debemos apoyar la construcción de vivienda pública porque es la única manera de que la sociedad española siga vertebrada y que los padres no tengan que hipotecar su jubilación para que sus hijos puedan tener una vivienda. Si hay vivienda habrá además, natalidad y familia", asegura el consejero de vivienda aragonés, Octavio López.

Estas peticiones han sido trasladadas por López al Ministerio en el Consejo Interterritorial celebrado este jueves. Se calcula que en Aragón, 47.000 jóvenes viven con sus padres porque no pueden emanciparse ante el alto precio de la vivienda.

Y otro servicio que se encuentra mermado en nuestra comunidad es la seguridad en el medio rural. En Aragón hay 656 plazas de la Guardia Civil sin cubrir. En Teruel son 189 vacantes: el 25% del total. Huesca tampoco se queda atrás. Tiene sin cubrir más del 20% de las plazas de Guardia Civil y Zaragoza roza el 14%.

La consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que cubra todas esas vacantes: "Si esas plazas se crearon es porque la necesidad existe. La gente tiene que sentir que hay seguridad. Los efectivos que hay intentan llegar a todo, pero el sentimiento de inseguridad y abandono que tienen los municipios es palmario".

