Trabajadores de la banca: "Las empresas obtienen el máximo beneficio a costa de nuestro trabajo"

Jornada de movilizaciones en el sector financiero. El 90% de los 3.700 trabajadores de este sector en Aragón han secundado los paros convocados por los sindicatos. Además, 400 empleados de la banca, cajas de ahorros y cooperativas de crédito se han manifestado por las calles de Zaragoza.

Han realizado paradas frente a sucursales de las principales entidades en una jornada que han calificado de histórica porque une a todos los profesionales del sector financiero bajo un mismo problema: sus malas condiciones laborales y la pérdida de poder adquisitivo que cifran en un 20%.

"Estamos negociando los convenios y por parte de nuestros jefes no hay voluntad de revertir en los trabajadores parte de los que están ganando los bancos. Y eso cuando somos los trabajadores los principales ejecutores de esos beneficios. Los beneficios y la productividad de las empresas está subiendo en base a nuestro trabajo. Durante los años de la pandemia y la crisis aceptamos reducirnos los sueldos y ahora, que las circunstancias mejoran, consideramos que también deben mejorar nuestros sueldos y nuestras condiciones de trabajo", afirma Miguel Ángel Villalba de CCOO.

La subida de los sueldos de entre el 17 y el 21% no es lo único que reclaman. El sector ha perdido hasta 100.000 empleos en los últimos años. Es algo que todos hemos podido ver con el continuo cierre de oficinas bancarias. Pero ello ha provocado que quienes siguen en el sector tengan una carga de trabajo extra que nadie les recompensa. Eso sí, mientras tanto los beneficios de las grandes empresa y los altos cargos siguen aumentando.

"Las empresas se enrocan en obtener los máximos beneficios mientras a las plantillas nos dejan a los pies de los caballos"

"Han desaparecido más de 100.000 empleos en el sector y la carga de trabajo no ha descendido. Se han cerrado oficinas, por lo que el trabajo se ha concentrado en menos oficinas y en menos personas. No podemos atender correctamente a nuestra clientela y cada vez sufrimos más ansiedad, estrés, depresión... Las empresas no nos están ayudando, sino al contrario. Se enrocan en obtener los máximos beneficios y subir los salarios de la alta dirección mientras a las plantillas nos dejan a los pies de los caballos", asegura Villalba en COPE.

El sector de la banca consiguió el año pasado el mayor beneficio de su historia debido a la subida de los tipos de interés. Si las negociaciones no avanzan, habrá una huelga de 24 horas el próximo 22 de marzo.

Síguenos también en X y Facebook