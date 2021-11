La tormenta perfecta en el campo: costes disparados y precios bajos

Agricultores y ganaderos reclaman ayudas directas ante el aumento desmedido de los costes de producción. El precio de fertilizantes, piensos, energía o carburantes se ha disparado. En una explotación de 100 hectáreas de cereal, por ejemplo los costes han pasado de 20.000 a 30.000 euros en un año, un 156% más. En una explotación de 100 vacas, el coste se ha disparado un 123%, pasando de 185.000 a casi 227.000 euros.

Pero eso no se traduce en el dinero que los profesionales del sector primario perciben por su trabajo. Sus productos se siguen vendiendo al mismo precioen la mayoría de las ocasiones. Es "la tormenta perfecta", tal y como denuncia José Manuel Roche, presidente de UPA (la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón). Si nadie hace nada, muchas explotaciones estan condenadas a desaparecer. "Es una subida injustificada porque no se nos repercute: sube el precio en los lineales, lo que paga el consumidor, pero nosotros no lo percibimos", asegura.

La situación es especialmente compleja en la ganadería extensiva debido al aumento del precio de los piensos. Pero también genera "mucha incertidumbre en los agricultores, en plena campaña de siembra de cereal de invierno". La conclusión es clara: "O revertimos esta situación en tres meses o muchas explotaciones tendrán que cerrar".

Con este telón de fondo, las organizaciones agrarias llegarán este próximo lunes a la reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas. "Hacemos un llamamiento para que ponga en marcha ya medidas coyunturales, fiscales y ayudas directas" pero también para que trabaje "en medidas estructurales de regulación de mercado para que no se lleve por delante algunos eslabones de la cadena y beneficie otros como industria y distribución".

Este "plan de choque" debe ir más allá de la PAC "que no puede ser el paraguas sobre el que se sustente todo", sobre todo teniendo en cuenta que "el 35-40% de los fondos los cobra gente que vive en Zaragoza capital". Insiste en que si hay ayudas directas para paliar los costes de producción deben ser "exclusivamenbte para el agricultor profesional". "Tenemos precios de hace 15 años con costes 15 veces más caros, hay que abaratar los costes de la energía y reconducir conflictos geopolíticos con terceros países para que no se dispare el precio de los abonos o el gasoil", asegura Roche.

También reclaman el "cumplimiento íntegro de la Ley de la Cadena Alimentaria", que prohíbe vender por debajo del coste de producción. "Eso dice la ley pero seguimos viendo leche a 35 céntimos el litro en algunos supermercados", lamente. "El problema es que seguimos teniendo incumplimientos y no se persigue ni se denuncia, es un flaco favor al sector", sentencia.

Las organizaciones agrarias se movilizarán a nivel nacional a finales de enero. En Aragón en una fecha aún por concretar.

