Tirón de orejas desde Aragón a Pablo Echenique

Que el último tuit que ha publicado Pablo Echenique -portavoz de Unidas Podemos en el Congreso y diputado por Aragón- ha sido completamente desafortunado lo comprobamos por las numerosas reacciones que hemos ido recopilando a lo largo del día. Para contextualizar lo ocurrido hay que remontarse a la tarde del miércoles.

En muchos lugares de España, entre ellos Zaragoza, fueron muchas las concentraciones en protesta por el encarcelamiento de Pablo Hasél que se sucedieron. Algunas de ellas, como las de Madrid o Barcelona, extremadamente violentas. Bien, pues Echenique publicó en la red social Twitter el siguiente mensaje:

Bien, pues después de estas palabras -o este mensaje- la política aragonesa ha reaccionado por la misma red social respondiendo a lo que decía este mensaje. Uno de los últimos en hacerlo, ha sido José Luis Soro, consejero de Vertebración del territorio del Gobierno de Aragón. Si bien es cierto que no comparte plenamente la cárcel para Hasél, no justifica que haya que hacer uso de la violencia:

La libertad de expresión no ampara cualquier barbaridad (coche que explota, piolet en cabeza, tiro en nuca, antisemitismo),

pero la consecuencia del exceso no puede ser la cárcel. Y tampoco justifica la violencia



No quiero convencer a nadie, solo ejerzo mi libertad de expresión