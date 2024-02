'Teresa' de Paula Ortiz, la película sobre Teresa de Jesús que conmovió al Papa Francisco

"Muy entrañable y simbólico". Así ha calificado la directora de cine Paula Ortíz, el breve encuentro que mantuvo recientemente con el Papa Francisco. La cineasta zaragozana tuvo la oportunidad de hablar con el Santo Padre durante 5 minutos en el transcurso de una de las audiencias privadas que tienen lugar en el Vaticano todos los miércoles.

Paula Ortiz habla en COPE de su encuentro con el Papa Francisco en el VaticanoGRAN VIA COMUNICACION

La directora de cine ha calificado en COPE al Papa como “un hombre muy majo y muy amable” que se interesó mucho por su última película, 'Teresa', sobre la vida de Teresa de Jesús que para el Papa es “una de las grandes”. Ortiz ha reconocido que la santa abulense siempre la marcó mucho tanto por su trayectoria personal como literaria. Un personaje que en su última película encarna la actriz Blanca Portillo.

Una magnífica interpretación como pudo comprobar el Papa en el pase privado al que asistió de esta película en la Filmoteca Vaticana. En su reciente encuento con el Papa, Ortiz le regaló dos libros: el poemario de Joaquín Sánchez Vallés 'Historia del mundo antiguo' y las obras completas del dramaturgo y filósofo, Juan Mayorga, en cuya obra está basada la adaptación del 'Libro de la Vida' de Santa Teresa de Jesús en el que se han apoyado para hacer la película.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Desde su primera película 'De tu ventana a la mía' pasando por 'La novia', 'Across to the river and into the trees' o 'Teresa', Paula Ortiz se ha caracterizado por su sensibilidad, espiritualidad e inteligencia a la hora de poner en marcha sus proyectos.

Tras licenciarse en Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza, Paula Ortiz realiza un master en Guión en la Universidad Autónoma de Barcelona y disfruta de una beca de investigación en la New Yorl University, y posteriormente en la UCLA, en 2011 se doctora con una tesis sobre teoría de escritura de guiones cinematográficos.

Profesora en la Universidad de Barcelona, Paula Ortiz funda su propia productora, Amapola Films, junto a Kike Mora y Raúl García, combinando el sabor artesano de los contadores de historias con el uso innovador y vanguardista de las tecnologías digitales.

Desde Amapola ha dirigido su ópera prima, galardonada en la Seminci 2011 y nominada a los Goya a la mejor directora novel "De tu ventana a la mía", un film protagonizado por Maribel Verdú, Leticia Dolera y Luisa Gavasa.

Además de este largometraje, Paula Ortiz ha dirigido cinco cortometrajes --"Para contar una historia en cinco minutos", "Saldría a pasear todas las noches", "El hueco de Tristán Boj", "Fotos de familia" y "El rostro de Ido"--, y diversas campañas de publicidad nacionales e internacionales.

En 2015 estrena 'La novia', su segunda película, constituye una adaptación libre de la obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca, protagonizada por Inma Cuesta, Alex García, Asier Etxeandía, Luisa Gavasa y Leticia Dolera, entre otros.

'La Novia', con gran recibimiento entre el público y la crítica española, obtiene 12 nominaciones a los Premios Goya, de los que consigue 2 estatuillas, así como otras tantas en los premios de la crítica donde se hace con 6 Premios Feroz, y varias medallas del Circulo de Escritores Cinematográficos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Síguenos también en X y Facebook.