Ya son ocho las personas que han fallecido en su puesto de trabajo en Aragón en 2024

Ya son ocho los trabajadores que han fallecido en lo que llevamos de año en Aragón en sus puestos de trabajo. La última fue una joven de 21 años que murió el pasado 5 de marzo tras haber sufrido un derrame cerebral mientras se encontraba trabajando en un Burger King de Zaragoza.

Al parecer, la joven comenzó a sentirse mal en un momento en que apenas había actividad en el establecimiento donde trabajaba. Perdió el conocimiento y fue evacuada en una UVI móvil hasta un hospital zaragozano donde falleció de un ictus tras permanecer cinco días en la UCI.

En ese caso no fue responsabilidad de la empresa, pero se considera igualmente accidente laboral porque sucedió en el puesto de trabajo. Esta joven se ha convertido en la octava víctima mortal de la siniestralidad laboral de este 2024 en Aragón aunque en su caso se trató de una patología no traumática, es decir, que no hubo golpe ni caída. Y es que según señalan los sindicatos, cada vez son más los accidentes laborales asociados al estrés, la ansiedad o a problemas relacionados con la salud mental.

En lo que llevamos de año también han fallecido dos camioneros el pasado 4 de enero y otros dos trabajadores que murieron en febrero en la localidad de La Puebla de Híjar y en Zuera. A ellos se suma otro camionero fallecido en Fabara, un trabajador que perdió la vida en un accidente 'in itinere' y otro más que sufrió un accidente en diciembre de 2023 en Monzón, pero que murió enero de este año.

Concentración sindical en recuerdo de las víctimas

Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado esta mañana ante el Monumento a la Constitución de Zaragoza en recuerdo de los fallecidos y para exigir a la administración que tome medidas urgentes que permitan atajar esta sangría con la que ha comenzado este año tras un 2023 especialmente trágico en el que hubo 35 fallecidos en nuestra comunidad y una media de 50 accidentes laborales al día.

Según el balance del 2023, el 91% de los trabajadores que perdieron la vida en el 'tajo' en Aragón eran hombres, con una media de edad de 50 años. Además, el 60% de los accidentes laborales se produjeron en pequeñas empresas donde no hay representación sindical.

