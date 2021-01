La hostelería clama: “No somos guardias jurado”

Hoy entran en vigor las nuevas restricciones del Gobierno de Aragón ante el incremento de los contagios de Coronavirus. Fase 3 agravada. O lo que es lo mismo, cierre a las 20h de todos los establecimientos no esenciales y reducción de aforos.

La hostelería vuelve a cerrar a las 20h. El aforo en terrazas es del 50% y del 30% en el interior. Las mesas en el interior podrán ser como mucho de 4 personas y en el exterior de solo 6. Vuelven a pagar el pato, dicen los afectados. Desde la Asociación de Cafés y Bares, por ejemplo, han pedido un rescate del sector como se hizo con la banca. Y ¿cómo está viviendo la hostelería este nuevo retroceso? Alberto, responsable del Bar Chester habla de “varapalo” con unas pérdidas del 50%. “Tenemos que que mantener puestos de trabajo, luchar por salir adelante, mientras toman decisiones sin pensar en la repercusión”.

Unas restricciones que llegan después de que muchos establecimientos hayan hecho acopio de productos para el Día de Reyes. Es el caso de Javier, responsable del Bar-restaurante La Cava. “Hemos pasado de tener 30 personas para comer a 6 personas en dos mesas de tres”. El bar ha sufrido numerosas cancelaciones porque se permitían 6 personas en el interior y ahora 4. “Con lo cual nos hemos encontrado, con tres días que han dado de plazo, con compras hechas para esas reservas y ahora nos quedamos con toda esa materia prima en la cocina”.

No entienden ni los horarios ni los aforos impuestos, ni tampoco la nueva prohibición de fumar en las terrazas. Alberto, del bar Chester, dice que es "absurdo que no se pueda fumar en las terrazas cuando sí se deja en la vía pública”; y cree que “la educación es la suficiente como para que les tengamos que decir a los clientes que dejen de fumar. No somos guardias jurado”. Por su parte, Javier, de La Cava, asegura que “estamos perdiendo clientes que eran fumadores”. “Es un medida injusta hacia el fumador” porque en invierno sólo estaban ellos en las terrazas, y ahora se les prohíbe. "Para eso que se prohíba el tabaco y no se cobren impuestos".

El resto de servicios no esenciales también deberán cerrar a las 20h con un aforo máximo del 25%. Los gimnasios se quedan con un aforo del 30% y los espectáculos culturales podrán llegar al 50% de su aforo con butacas asignadas previamente. En los gimnasios: Desconcierto. Siro, responsable del gimnasio Apolo, asegura que “los clientes están cansados. Cada medida que hay es en detrimento del negocio, de la plantilla y de los clientes. Da la sensación de que todo es improvisación”.

Por lo demás, en esta Fase 3 agravada el toque de queda seguirá siendo de 23h a 6h. Se prolongan también los confinamientos de las provincias al menos, hasta el 31 de enero.

Síguenos también en Twitter y Facebook