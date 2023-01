Ni dinero ni días libres: la denuncia del personal de enfermería del Hospital Miguel Servet

El personal de enfermería del Hospital Miguel Servet denuncia que no están recibiendo ningún tipo de compensacion por las horas que llevan realizando fuera de sus horarios habituales desde que comenzó la pandemia en el año 2020. El personal de enfermería afirma que el Salud les debe una gran cantidad de horas por las que no están siendo recompensados.

Por un lado, no pueden tener días libres porque no hay personal para sustituirles. Por otro lado, se firmó recibir una compensación económica hace un mes que todavía no han recibido y que además, dejaba fuera al personal no fijo. "Sanidad afirmó que el personal fijo sí podía optar a esta compensación, pero no así el personal temporal lo que nos parece un agravio para estos trabajadores porque todos desempeñados la misma labor", nos cuenta Adrián Muñoz, enfermero en el Miguel Servet.

Al final, afirman, todo se resume en el problema de siempre: falta personal y el que hay en el Servet no disfruta de estabilidad, por lo que acaba marchándose a otros hospitales. "En lugar de tener mayor estabilidad en los contratos, en el Servet son contratos más cortos. Cuando terminan, nosotros necesitamos seguir trabajando para comer. Por eso y viendo que otros centros como el Clínico o el Royo Villanova, (que pertenecen a otro sector sanitario) ofrecen mayor estabilidad y contratos más largos, los trabajadores terminan por dejar el Servet y optar por otros hospitales para trabajar", afirma Muñoz.

Si no se compensan las horas a débito, el personal de enfermería del Servet no descarta realizar paros. Una situación que se suma a la huelga ya convocada en atención primaria para los días 23 y 24 de enero. Para intentar solucionar esos paros de atención primaria, Sanidad y sindicatos siguen negociando y volverán a reunirse el lunes día 16.

