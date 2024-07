La Romareda, templo de la música: los grandes conciertos que hicieron historia

La Romareda se prepara para su último gran evento antes de que empiecen las obras de remodelación del viejo estadio. Allí actúa este sábado, 6 de julio, Enrique Bunbury. La última vez que lo hizo en este escenario fue en 2007, con Héroes del Silencio. El concierto de este fin de semana, en solitario va a marcar una fecha para la historia. Es, sin duda, el broche de oro para un estadio por el que han pasado artistas de talla mundial.

Prepárate para gozar y dejarte llevar por la nostalgia, porque la Romareda nos ha dado auténticos 'momentazos'. ¿Sabes cuál fue el primero, el que marco un antes y un después? El de Miguel Ríos, en 1983, que abarrotaron 45.000 personas.

Fue una súper gira, llenó 32 estadios de fútbol, incluida la Romareda. Como artistas invitados traía, ojo, a Luz Casal y Leño. Y fue, además, el primer concierto con el escenario y el público sobre el césped. Hasta entonces, sólo se abría la Tribuna Preferente y el escenario se colocaba enfrente del césped.

Fue una pasada. Y sirvió para poner a Zaragoza en el mapa de los grandes conciertos. Y es que hemos vivido noches inolvidables. Algunas de las mejores coincidiendo con las Fiestas del Pilar. En las del 86 actuó en la Romareda Franco Batiatto y, por cierto, Héroes del Silencio fueron teloneros. En las del 89 tuvimos aquí a Mecano, con 40.000 espectadores.

Mecano era lo más y ver a Ana Torroja con el cachirulo desató la locura. Como curiosidad: El concierto tardó 2 horas en empezar el concierto por un problema con el grupo electrógeno.

Al año siguiente, también en Pilares, el 9 de octubre de 1990 actuó en la Romareda Tina Turner, con 35.000 almas entregadas en un espectáculo que tenía hasta fuegos artificiales. Y dos años después, en 1992, de nuevo para las Fiestas, la Romareda fue el escenario de la despedida mundial de los escenarios de Dire Straits, con Mark Nopfler a la cabeza. Lo disfrutaron 40.000 personas.

Michael Jackson desata la locura

Pero si hablamos de un concierto con mayúsculas, seguro que tienes uno en la memoria porque fue increíble: el de Michael Jackson. Fue un auténtico, su único concierto en España dentro de su gira mundial, el 24 de septiembre de 1996. Mientras cantaba 'Heal the World', pudimos escuchar al Rey del Pop decirle al público zaragozano: “I love you”.





En la vida se había desatado en Zaragoza semejante locura por un artista. Estuvo 3 días en la capital aragonesa con un equipo de 300 personas. Y en la Romareda lo vieron 45.000 almas en un concierto en el que él salía de una nave espacial, que duró 2 horas y media, con unas coreografías impresionantes, fuegos artificiales y un espectáculo irrepetible. ¿Y sabes cuánto costaba la entrada? Pues entre 5.000 y 5.500 pesetas, unos 33 euros. Lo mismito que un gran concierto ahora...

Fue un momento histórico, desde luego. Pero la lista no se acaba. No había pasado ni un mes desde el concierto de Michael Jackson cuando vino Gloria Estefan, el 20 de octubre de 1996. Actuó ante 40.000 personas.

Y del Rey del Pop al Boss. En 1999 llegaba a la Romareda Bruce Springsteen, que se metía al público en el bolsillo nada más aparecer diciendo alto y claro: “'Hola, Zaragoza!”

El adiós de Metallica y el retorno de Héroes

Zaragoza y la Romareda han sido un emplazamiento clave. Aquí fue, por ejemplo, el único concierto de la gira en España de Metallica en el año 2004. Con toda su energía grita James Hetfield ante 35.000 espectadores: “Zaragoza! Metallica is with you! Are you with Metallica?”

Ahora el círculo se va a cerrar con Enrique Bumbury. La última vez que estuvo en la Romareda fue hace 17 años. Y fue otro hito, cuando Héroes del Silencio se volvieron a juntar en el año 2007. Se habían disuelto en el 96, fue un sueño hecho realidad para todos sus fans que vivieron no uno, sino dos conciertos en la Romareda, el 10 y el 12 de octubre, en plenas Fiestas del Pilar.

Fue el primer concierto en España de su gira de reunión. Fíjate cómo es la vida. Te decía antes que Héroes actuó en la Romareda en el 86 como teloneros de Franco Batiatto. Actuaba también El Último de la Fila. Entonces no pudieron ni probar sonido.

Y por poco no ha sido éste el último concierto en el viejo estadio antes del de este sábado. 15 años hemos tenido a la Romareda huérfana de música hasta que llegó Alejandro Sanz.

Sanz actuó en 2022 en un concierto que se había aplazado durante 2 años, en 2020 y 2021, por la pandemia. Llevaba más de 10 años sin pisar Zaragoza y celebraba así sus 30 años en la música.

Ay, la Romareda, qué momentos nos ha dado... Este sábado, gran despedida, con Enrique Bunbury. Allí van a estar más de 33.000 personas. Allí diremos todos: adiós, Romareda.