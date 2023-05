Rivarés: "Las personas están por encima de las siglas y la gente cada vez lo tiene más claro"

Siguen pasando los candidatos a la alcaldía de Zaragoza que concurrirán en las próximas elecciones. Este lunes ha pasado por nuestros micrófonos de COPE Fernando Rivarés, candidato por Podemos-Alianza Verde. Su intención es clara: "Gobernar. Cualquier partido político serio se presenta para intentar llegar al gobierno y de él se espera que resuelva los problemas cotidianos del día a día de la gente".

Sobre el desgaste de su formación a nivel nacional, Rivarés no sabe si le pasará factura en las elecciones municipales: "No lo sé. No me preocupa mucho. Al final esto va de explicar un proyecto, unas ideas y de qué modelo de Zaragoza es con el que sueñas. No todo es un programa, eso sí, también es la capacidad de poder llevarlo a cabo".

Asegura que "las personas están por encima de las siglas" y que es algo que "la gente cada vez tiene más claro". Sobre su proyecto de Zaragoza, su prioridad es "ayudar a miles de familias zaragozanas que, ahora mismo, no están llegando a final de mes con trabajo o trabajos". Y considera que "en estos últimos cuatro años no ha habido ninguna ayuda municipal para eso".

TRES RETOS

Fernando Rivarés también ha puesto sobre la mesa los tres caballos de batalla principales de Podemos-Alianza Verde en esta próxima cita electoral: "Cambio climático; industrialización e innovación, que es una de los olvidos, traiciones y abandonos de Jorge Azcón a esta ciudad. Se ha abandonado a las PYMES y a los autónomos".

Sobre 'Volveremos', Rivarés también ha sido muy crítico: "¿Un millón y medio de euros en la calle Delicias para pintar los suelos, colocar una pantalla... Y 250.000 euros para los toldos en la calle. Y 250.000 euros para unas flores de plástico en la calle? ¿Eso es apoyar al comercio local? El comercio local tiene muchos problemas, pero fundamentalmente uno: el comercio online".

En ese sentido, Rivarés propone crear la "Tasa Amazon" por la que buscarán "lograr que el pequeño comercio se equipare con este monstruo a la hora de cotizar, pagar o los costes del comercio onlie". Además, el candidato a la alcaldía por Podemos-Alianza Verde ha hecho un llamamiento para acudir el domingo a las urnas y ejercer el derecho al voto.

