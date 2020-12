Repollés avanza que el Gobierno podría relajar las restricciones antes de Navidad

Ya conocemos cuáles son los datos oficiales de Salud Pública del Gobierno de Aragón. Nuestra Comunidad registra en las últimas 24 horas de 224 nuevos positivos que se reparten de la siguiente manera: 139 en Zaragoza, 49 en Huesca y 28 en Teruel. Son resultados que se extraen tras la realización de más de 2.600 pruebas PCR. Por cierto que se han dado, en las últimas 24 horas, 941 altas epidemiológicas.

Todo en un día en el que la Consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha hablado sobre la posibilidad de flexibilizar las medidas impuestas por la DGA antes de Navidad. Eso sí, es un escenario virtual y siempre dependiendo de que la tendencia y los datos en las UCIs sigan mejorando y bajando.

Lo ha explicado antes de participar en el acto la celebración del Día Mundial del SIDA 2020, en el Parque Bruil de Zaragoza, junto al alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón. Repollés ha manifestado que Aragón, al igual que todas las comunidades autónomas, tiene un "plan de flexibilización" de las restricciones aplicadas frente a la COVID-19, que está "condicionado" a la evolución epidemiológica de los contagios y, "especialmente, en nuestro caso, a la situación que tenemos en los hospitales y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)".

"Tenemos un plan, no se improvisa" y conforme se vayan cumpliendo los parámetros hospitalarios "iremos relajando medidas en todos los aspectos", ha contado Repollés, que ha reconocido que analizan "atentamente" la situación de las UCIs y "no podemos comprometernos a medidas concretas hasta que no observemos cómo desciende su ocupación" por la COVID-19.

Al respecto, ha explicado que tanto ahora, como en verano el descenso de ocupación de las UCI en Aragón ha sido "mucho más lento" que el que se ha producido en hospitalizaciones, frecuentación de los Servicios de Urgencias y aminoración del número de nuevos contagios de coronavirus.

"Por eso llegamos a una meseta desde la cual nos hemos elevado en esta tercera ola para Aragón", ha agregado la consejera, algo que requiere hacer un seguimiento y que afectará a la hora de tomar decisiones de flexibilización, ha esgrimido.

